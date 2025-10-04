Šmarna gora ima novega rekorderja

Na teku 29. Rekord Šmarne gore, gre za tek po najkrajši in najbolj obiskani poti iz Tacna preko sedla na Šmarno goro, je padel nov rekord, je sporočila Atletska zveza Slovenije. Kenijec Richard Omaya Atuya je na vrh pritekel v desetih minutah in 33 sekundah.

Prejšnji rekord Eritrejca Filimona Abrahama je izboljšal za 26 sekund.

Hitreje od prejšnjega rekorda je na 1,85 kilometra dolgi trasi s 360 metri višinske razlike tekel tudi njegov rojak Patrick Kipngeno (10:46). Tretji je bil Luka Kovačič, zmagovalec zadnjih dveh izvedb teka, ki je s časom 11:04 za sekundo zaostal za slovenskim rekordom, ki ga je sam postavil lani.

Tretji je bil slovenski tekač Luka Kovačič Foto: Peter Kastelic/AZS

Med dekleti ni bilo tako močne mednarodne udeležbe, nastopila je le Italijanka Arianna Del Pino, ki je bila druga s časom 14:58, zmaga pa je ostala doma. S časom 14:30 je slavila Klara Velepec. Tretje mesto je osvojila Klementina Lemut.