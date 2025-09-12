Odziv znova odličen: po Sloveniji teklo več kot 28 tisoč otrok!

Atletska zveza Slovenije je tudi letos pripravila množično akcijo, s katero spodbuja otroke k prvim atletskim korakom in želi ozavestiti sodelujoče o pomenu zdravega načina življenja. Odziv je bil odličen, saj je na isti dan teklo več kot 28 tisoč otrok z vseh koncev Slovenije.

Na Palominem množičnem teku otrok, ki vsa leta poteka pod sloganom Začni mlad, tekmuj pošteno, je namreč sodelovalo 264 osnovnih šol, vrtcev in atletskih klubov. Osrednji dogodek je Atletska zveza Slovenije tokrat v sodelovanju z OŠ Sladki Vrh ter ob podpori podjetja Paloma pripravila na šolskem atletskem stadionu v Sladkem Vrhu, kjer so se številnim učencem in malčkom pri teku pridružili tudi štirje odlični mladi slovenski atleti.

Žan Ogrinc je eden najboljših mladih atletov v teku na 800 metrov, na olimpijskem festivalu evropske mladine je dvakrat osvojil srebrno medaljo, Niko Štajmec pa je obetavni metalec kopja, ki je letos nastopil v finalu evropskega mladinskega prvenstva. Ob njima sta družbo mladim tekačem delali še šprinterki Ajda Kaučič in Karolina Zbičajnik, obe članici letošnje slovenske reprezentance do 23 let, ki je nastopila na evropskem prvenstvu na Norveškem, so sporočili z Atletske zveze Slovenije.

Ključni so gibanje, druženje in zabava

"Lepo je biti takole med mladimi, ki so polni energije. Nekaj je bilo tudi zelo hitrih, tako da sem se moral kar potruditi, da sem jim sledil. Ampak najpomembnejše je, da so uživali. Atletika je super šport, ki ti da disciplini, spoznaš prijatelje in se ob tem zabavaš, tako da me veseli, da toliko mladih na današnji dan teče. Nikoli ne veš, morda bo enkrat nekdo izmed njih vrhunski atlet," je dogajanje komentiral Ogrinc, ki je letos postavil tudi državni rekord na 600 metrov za mlajše člane in starejše mladince.

Na šolskem atletskem stadionu v Sladkem Vrhu so se številnim učencem in malčkom pri teku pridružili tudi štirje odlični mladi slovenski atleti. Foto: Nik Moder/Sportida

"Takšni dogodki so super za mlade. Pomembno je da se družijo, povezujejo … vsak šport je dobra popotnica za življenje in samozavest, prav je, da jih spodbujamo, da se udeležujejo takšnih stvari," je ob tem dejala Zbičajnik, tudi že četrta na mladinskem evropskem prvenstvu v teku na 400 metrov, Štajmec pa je dodal: "Res je videti, da so se veselili tega dogodka. Sam sem bil na postaji, kjer so po teku še metali vortex in lahko rečem, da se kar radi primerjajo. Zdrava tekmovalnost je vsekakor dobrodošla, najpomembneje pa je, da se gibljejo in uživajo v naravi."

S tem se je strinjala tudi Kaučič: "Vesela sem, da se del današnjega dogodka in da pomagam AZS do prepoznavnosti atletike med mladimi. Mislim, da je to en velik korak v pravo smer. Verjamem, pa da so tudi otroci veseli tega, kar smo jim danes pripravili." Vsi štirje atleti so z veseljem odgovarjali tudi na vprašanje medijske ekipe OŠ Sladki vrh.

Vsi aktivni udeleženci teka so od Atletske zveze Slovenije prejeli tudi priznanja v obliki diplome. Foto: Nik Moder/Sportida

"Gre za najbolj množični tek otrok v Sloveniji, s katerim želimo v gibanje spraviti čim večje število mladih. To pomeni, da jih spravimo izza ekranov, iz zaprtih prostorov, da so v naravi, da se gibajo. Z naše strani potrebujejo le en majhen vzgib, malo dodatne motivacije. Tudi letošnja visoka udeležba je pokazatelj, da otroci radi tečejo. Zahvalil bi se tudi vsem šolam in vrtcem, ki se vsako leto odzovejo na našo pobudo in izvedejo tek v svojem okolju," pa je ob tem povedal direktor Atletske zveze Slovenije Nejc Jeraša in se za sodelovanje zahvalil ravnateljici OŠ Sladki Vrh Andreji Košti.