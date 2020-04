Slovenski atleti so se vrnili na stezo

Slovenski atleti in atletinje so po prekinitvi vseh dejavnosti zaradi novega koronavirusa začeli s prvimi treningi na stadionih, ki pa so prilagojeni glede na ukrepe, ki jih je sprejela država. Tako so nekateri na družbenih omrežjih objavili, kako trenirajo, sicer povsem sami, na znova odprtih stadionih.

Atletske zveze Slovenije (AZS) je v svojih priporočilih in navodilih atletinjam in atletom ter izpostavila, da organiziran proces treningov še ni dovoljen, a lahko tudi tekmovalci vadijo pod pogoji, ki veljajo za vse ostale državljane.

Nekaj primerov prvih korakov k obuditvi pravih treningov je prek Facebooka delil tudi predsednik AZS Roman Dobnikar in objavil fotografije, kako so znova na rdečih tartanskih stezah slovenski rekorderki Maruša Mišmaš Zrimšek (3000 m zapreke) in Agata Zupin (400 m ovire) ter najboljša atletinja države lani Maja Mihalinec in troskokašica Neja Filipič, ki je prav danes napolnila 25 let.

Roman Dobnikar je vesel, da so atleti in atletinje začeli trenirati. Foto: Vid Ponikvar

"Z veseljem pokažem, kako se znamo prilagoditi in živeti v novih okoliščinah. Atletski stadioni so odprti, naše atletinje in atleti pa na njih že varno trenirajo. Vlada je sprejela omilitev ukrepov, AZS je lokalne skupnosti pozvala, da naj odprejo atletske stadione, atletinjam in atletom pa je direktor AZS Nejc Jeraša napisal jasna navodila, da upoštevajo navodila in priporočila zdravstvene stroke in vlade," je pojasnil Dobnikar.

"Ko je bil sprejet nov odlok o sproščanju ukrepov vlade, je AZS takoj izdala priporočila in smernice za atlete, na kakšen način naj vadijo in kako naj trenirajo, da bo vadba potekala čim bolj varno. Dali smo priporočila tudi za upravljalcem stadionov, da bi bilo odpiranje čim hitrejše. Tisti, ki skrbijo za stadione, so od AZS tudi zahtevali smernice in priporočila pred odprtjem," je povedal Jeraša.