Škandal v srbski atletiki: sodnik pomagal atletu do državnega rekorda #video

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Srbsko atletiko pretresa škandal, ki se je pripetil na poletnem mitingu prijateljstva v Sremski Mitrovici. Metalec kopja Vedran Samac je postavil nov srbski državni rekord, a tega verjetno ne bodo priznali, saj je sodnik premaknil kopje in, kot je razvidno s posnetka, za nekaj korakov podaljšal met, da bi prišel do daljave.

Kot je poročala srbska tiskovna agencija Tanjug, je na dosežek metalca kopja padla senca dvoma. Po svetovnem spletu je namreč zaokrožil posnetek, ki kaže, kako je sodnik na mitingu najprej premaknil kopje, nato prestopil za nekaj korakov naprej ter kolegu merilcu daljav nakazal, do kam naj izmeri daljavo, kot da bi želel atletu pomagati, da pride do rezultata 85,60 metra, ki ga je potem izmeril merilec.

V skladu s prvotno objavo je Samac podrl rekord, star kar 31 let. Njegov lastnik je še vedno Sead Krdžalić, ki je leta 1987 kopje zalučal 83,35 metra. Iz Atletske zveze Srbije so sporočili, da bodo uvedli preiskavo ter preverili, ali je nova rekordna znamka sploh veljavna.

"Skozi celotno sezono sem bil na tem, da bi kopje vrgel prek 83 metrov. Zdaj se mi je končno vse postavilo na svoje mesto. Nastopil sem na veliko kakovostnih mitingih po Evropi. Sem zdrav in to je bil najboljši recept, kako priti do takšnega dosežka. Šele prihodnje leto bom lahko dokazal svojo pravo vrednost," je takoj po mitingu sporočil nesojeni rekorder.