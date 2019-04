Šest največjih maratonov na svetu z več denarja proti dopingu

Organizatorji šestih največjih maratonov na svetu, ki so zbrani v skupini WMM (World Marathon Majors), so sporočili, da so s komisijo za integriteto športnikov (AIU), ustanovljeno leta 2017, osnovali nov program za financiranje odkrivanja in boja proti dopingu. V WMM so maratoni v Londonu, New Yorku, Chicagu, Bostonu, Tokiu in Berlinu.

Z dodatnimi sredstvi bodo najeli dodatne preiskovalce in razširili obseg dopinških kontrol. Cestne dirke, posebej pa največji maratoni, nudijo največje denarne sklade v atletiki in so bogati tudi glede na ostale športe, zato je po mnenju organizatorjev omenjenih šestih maratonov nujno, da "ob povečanem tveganju goljufij te z dodatnim programom tudi zajezijo".

Kenijski grešnici podvojili kazen

AIU ureja dopinške primere za Mednarodno atletsko zvezo (IAAF) in je januarja letos aktualni olimpijski prvakinji v maratonu Kenijki Jemimi Sumgong podvojila kazen s štirih na osem let, ker je dopinškim preiskovalcem podala laži v postopku in napačne medicinske informacije. Leta 2017 je bila pozitivna na krvni doping eritropoetin in so jo sprva kaznovali s štiriletno prepovedjo.

Sumgongova je pred tremi leti ob zlatu na OI osvojila tudi sloviti londonski maraton. Njena rojakinja, Rita Jeptoo, pa je dobila štiriletno prepoved, prav tako zaradi EPA, in so ji črtali vse izide po aprilu 2014, tudi zmagi na maratonih v Bostonu in Chicagu.

