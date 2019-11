Ruski olimpijski komite grozi z izključitvijo atletske zveze

Delovna skupina ruskega komiteja je zasedala danes, med povabljenimi je bila tudi vršilka dolžnosti predsednika ruske atletske zveze (Rusaf) Julija Tarasenko.

Ogrožen nastop ruskih atletov na OI v Tokiu

"Če našega predloga o popolni spremembi vodenja zveze in predčasnem koncu delovanja zdajšnjih vodstvenih organov ne bodo upoštevali, potem bomo na naši naslednji seji izvršnega odbora razmislili tudi o samem članstvu Rusafa v našem komiteju," so v sporočilu za javnost navedli predsednika Roca Stanislava Pozdnjakova.

Predsednik ruske atletske zveze Dmitrij Šljahtin je pred dnevi napovedal, da se bo umaknil s tega mesta. Le malo prej je Mednarodna atletska zveza ustavila proceduro za ponovno vključitev Rusije.

Za ustavitev procesa so se pri krovni zvezi odločili nekaj dni po tem, ko so zaradi dopinških kršitev suspendirali predsednika ruske atletske zveze in še štiri visoke uradnike zveze. S tem so omenjeni dodatno ogrozili nastop ruskih atletov na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

Poglobitev krize

Mednarodna zveza, nekdaj znana kot IAAF, zdaj pa kot Svetovna atletika, je prvič Rusijo zaradi dopinga kaznovala novembra 2015. Četrtkove obtožbe na račun ruske zveze, ki naj bi ovirala preiskavo skakalca v višino Danila Lisenka, pa so še poglobile krizo.

Pri mednarodni zvezi sicer tudi razmišljajo o izključitvi ruske zveze in tudi prepovedi nastopa ruskih atletov pod nevtralno zastavo.

Preberite še: