Predsednik Ruske atletske zveze napovedal odstop

Za ustavitev procesa so se pri krovni zvezi odločili nekaj dni po tem, ko so zaradi dopinških kršitev suspendirali predsednika ruske atletske zveze in še štiri visoke uradnike zveze. S tem so omenjeni dodatno ogrozili nastop ruskih atletov na olimpijskih igrah prihodnje leto v Tokiu.

"Ljudje, s katerimi smo imeli opravka, so bili vsi supendirani," je dejal predsednik IAAF Sebastian Coe in dodal, da so zato ustavili potencialno ponovno vključitev Rusije v svetovno atletiko.

Mednarodna zveza, nekdaj znana kot IAAF, zdaj pa kot Svetovna atletika, je prvič Rusijo zaradi dopinga kaznovala novembra 2015. Četrtkove obtožbe na račun ruske zveze, ki naj bi ovirala preiskavo skakalca v višino Danila Lisenka, pa so še poglobile krizo.

Po prvem dnevu zasedanja izvršnega odbora mednarodne zveze v Monaku so še sporočili, da čakajo odločitev Svetovne protidopinške agencije 9. decembra, a da razmišljajo še o izključitvi ruske zveze in prepovedi nastopa tudi ruskih atletov pod nevtralno zastavo.

Preberite še: