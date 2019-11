Štirje predstavniki ruske atletike v primeru Lisenko suspendirani

Predsednik Ruske atletske zveze (RUSAF) Dmitrij Šljahtin in izvršni direktor zveze Aleksander Parkin sta bila kaznovana, ker sta "resno ovirala preiskavo dopinške kršitve ruskega skakalca v višino Danila Lisenka", je sporočila Komisija za integriteto športnikov (AIU) in obema, tako kot Lisenku in njegovemu trenerju, izrekla začasni suspenz.

Dvaindvajsetletni Lisenko je bil leta 2017 svetovni prvak na prostem, lani pa je osvojil svetovni dvoranski naslov. Na velikih tekmovanjih je zaradi prepovedi nastopanja ruske atletike lahko nastopil pod nevtralno zastavo, ker je dokazal, da ni bil vključen v sistematične dopinške kršitve v tej državi.

Britanski The Sunday Times je septembra letos objavil novico, da sta omenjena funkcionarja RUSAF ponaredila dokumente, s katerimi so dokazovali, da je bil Lisenko preveč bolan, da bi lahko sporočal mesto svojega bivanja. To je pogoj za športnike v okviru dopiškega potnega lista, da lahko nastopajo na tekmovanjih. Če trikrat v 12 mesecih tega ne storijo, je to obravnavano enako kot pozitivni dopinški test.

V 15-mesečni preiskavi je AIU ugotovila, da je do zadnje kršitve v primeru Lisenko prišlo 25. junija 2018 in s 3. avgustom lani uvedla suspenz atleta, ki tako ne more nastopati na mednarodnih tekmovanjih. Kazen je začasna, ker nadaljnja preiskava še poteka in je zaupna, je sporočila AIU.

Preberite še: