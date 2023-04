Roman Dobnikar izstopil tudi iz UO slovenske atletike

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Roman Dobnikar, nekdanji predsednik Atletske zveze Slovenije (AZS), je še pred sejo upravnega odbora (UO) zveze odstopil tudi iz tega izvršilnega odbora zveze. Ta je imela lani po podatkih pred revizijo 1,64 milijona evrov prihodkov in 145.500 evrov negativnega stanja, večino zaradi večjih stroškov tekmovanj od predvidenih.

"V Dobnikarja nisem imel več zaupanja, hkrati pa se je izkazalo, da so bile naše vrednote drugačne. Dve uri potem, ko je bilo poslano vabilo za današnjo sejo, je prišla njegova odstopna izjava," je že na uvodu seje kratko povedal predsednik AZS Primož Feguš. Člani UO odbora AZS so odstop sprejeli.

Za letos je predvideno 1,6 milijona evrov odhodkov in prihodkov. Direktor AZS Nejc Jaraša, ki je podrobno predstavil tudi posamezne postavke lanskega in letošnjega proračuna, je dejal, da je kljub negativnemu stanju zveza plačala vse račune in da ima za letošnje leto sklenjenih polovico sponzorskih pogodb. Feguš je izjavil prepričanje, da bo zveza že kmalu povsem uravnotežila poslovanje.

Dodatno državno sistemsko pomoč bosta dobila dva mlada obetavna atleta, ki nizata rekorde v zadnjih letih. Ian Matic Guček je dobil zaposlitev v policij, Klara Lukan pa je v procesu podpisa pogodbe v programu mladih vrhunskih športnikov v vojski.

Veliko se dogaja tudi z izgradnjo in obnovo atletskih objektov po državi. V AZS računajo, da bodo imeli lahko naslednjo zimsko sezono ponovno v na novo pokritem objektu v Češči vasi pri Novem mestu.

Predsednik AZS Primož Feguš Foto: Nik Moder/Sportida

Jeraša je orisal novo sezono slovenske atletske lige. Tekmovanja, predvidena v Ljubljani, bodo potekala v Kranju tudi zaradi delno uničene atletske steze v slovenski prestolnici. Tam naj bi se jeseni začela izgradnja atletskega centra, je po sestanku s pristojnimi na občini povedal Jeraša.

Ker bodo dela potekala najmanj dve leti, se pojavlja problem treniranja atletov ki živijo ali študirajo v Ljubljani in okolici. Poleti naj ne bi bilo težav, treningi bi lahko potekali na Kodeljevem in mogoče v Tacnu ter v sosednjih mestih. "Zimska dvoranska sezona pa je izziv. Najbližja je Češča vas, za ostalo pa še iščemo rešitve," je pojasnil Jeraša.

Za potrebe olimpijskega festivala evropske mladine (Ofem), ki ga bo konec julija gostil Maribor, v štajerski prestolnici prav tako poteka obnova atletskega stadiona s pokritim tekmovališčem za zimo pod tribuno.

Feguš, sicer po poklicu pravnik, je navedel, da je statut zveze relativno star, kar je ugotovila tudi predstavnica upravne enote. Zato so predlagane spremembe; proceduralne, da bi olajšali delo UO in skupščine, pa tudi vsebinske. Maja naj bi bilo znano, če bodo o novem statutu glasovali na junijski skupščini.

Predsednik AZS je dejal da se želijo s spremembami izogniti tudi zapletom pri glasovanjih na skupščinah iz zadnjega obdobja. Burno je bil tudi konec lanskega leta. Feguš je bil 12. decembra na izredni volilni skupščini izvoljen za predsednika AZS, Roman Dobnikar je pred tem 25. oktobra nepreklicno odstopil, kot je dejal uradno tik po tem dejanju, "zaradi novih poslovnih izzivov". Zvezo je vodil od leta 2015.

Dogajanje je sledilo prav tako burnemu več kot leto dni trajajoči volilni kampanji pred volilno skupščino Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS). Na decembrski volilni skupščini AZS je nekaj članov navedlo, da naj bi bil Dobnikar prisiljen odstopiti, ker je odkrito podprl Janeza Sodržnika za predsednika OKS in je bil podpredsedniški kandidat na njegovi listi. Poleg Sodržnika sta kandidirala tudi Tomaž Barada in 16. decembra lani izvoljeni Franjo Bobinac.