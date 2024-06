Rok Ferlan spet pod 46 sekundami v Mariboru, Neja Filipič blizu 14 metrov

Anej Čurin Prapotnik (Ptuj) je v teku na 100 m z 10,24 sekunde, svojim najboljšim izidom sezone, izboljšal rekord stadiona Matica Osovnikarja 10,40 iz leta 2011.

Dva hrvaška tekmovalca sta v skoku v daljino presegla magično mejo osmih metrov, Marko Čeko je z 8,10 m v prvi seriji le za centimeter ugnal Filipa Pravdico, ki se mu je najbolj približal v zadnji, šesti seriji.

Zelo je bila zadovoljna Maja Bedrač (Ptu) po zmagi v skoku v daljino, kjer so tri slovenske tekmovalke presegle šest metrov. Slavila je s 6,41 in 6,43 metra, obe lepi daljavi je dosegla v zadnjih dveh serijah. Na 100 m z ovirami je bila za Madžarko Ano Toth (13,09) druga članica ljubljanskega Massa Milica Emini (13,15).

Nemka Jessica Bianca Wessolly je na pol stadionskega kroga za zmago tekla pod 23 sekundami (22,97), četrta je bila najboljša slovenska sprinterka Maja Mihalinec Zidar (Mass) s 23,80. Po poškodbi še ni povsem nared. Dejala je, da bi v idealnih razmerah počakala na nastope še kakšen teden dni, a je začela že tekmovati, da bi imela še kakšno možnost nastopa na OI v Parizu.

Med atleti je bil na 200 m prvi Hrvat Karlo Marciuš z 20,88 pred članom Massa Andrejem Skočirjem (21,01) in Britancem Petrom Shandom (21,35). Avstrijec Paul Strüger je s 3:50,88 pred Anžetom Svitom Požgajem (Slovan, 1:51,83) dobil 10. memorial Iztoka Ciglariča na 1500 m.

Ela Velepec (Kladivar) je bila četrta v skoku v višino z 1,81 m ter tudi blizu zmagi, ki je odšla v Italijo z Asio Tavernini z 1,84 m. Karolino Zbičajnik (Poljane Maribor, 53,25) je na 400 m ugnala Srbkinja Aleksandra Pešić (53,03).

Gleda bolj na državno prvenstvo

"Želel sem odteči le dober tek in to mi je uspelo. Gledam pa bolj na državno prvenstvo, kjer bom nabiral pomemben točke za svetovno lestvico in posledično uvrstitev na OI. To je bila tako v luči tekme konec naslednjega tedna v Celju bolj tekma za trening," je pojasnil Ferlan.

V teku na 100 m je bil veter skoraj idealen, 1,4 m/s so namerili. Izkoristil ga je ponovno Čurin Prapotnik, ki je 5. maja, prav tako v štajerski prestolnici, z 10,16 sekunde ob premočnem vetru, +3,5 m/s, le za tri stotinke sekunde zaostal za časom slovenskega rekorda Osovnikarja. Ta ga je dosegel 25. avgusta 2007 v Osaki, kjer je tedaj tekel v finalu svetovnega prvenstva.

"Soliden izid sem danes dosegel, a bi bil lahko še boljši. Končno pa sem vendarle tekel tako, da sem potrdil formo. V prejšnjih nastopih sem bil preveč zategnjen, stalno mi je pihal veter v prsi in sem imel težave. Zato sem bil že mentalno načet, pod 10,30 po prejšnji tekmi v Mariboru nisem tekel. A sem sedaj dokazal, da sem na pravi poti," je dejal Čurin Prapotnik, ki bo v soboto tekel še v slovenski štafeti na mitingu v Ženevi.

Neji Filipič je zmanjkalo moči, da bi dosegla res dober veljaven skok. Foto: www.alesfevzer.com

"Uspel mi je zelo lep skok, a s prestopom"

Filipič je 13,94 m dosegla že v drugi seriji, po treh prestopih je končala s 13,77 m. Nastopila je, ker ni želela izgubljati časa in energije s potovanji v tujino. "Danes je bilo zelo vroče, pa tudi nisem bila spočita kot običajno pred tekmami. Uspel mi je zelo lep skok, a s prestopom. V 35 minutah je minila celotna tekma, v kateri sem imela vseh šest skokov. Od sedmerice je ena skakalka kmalu končala, potem so tudi druge začele izpuščati skoke in vse je minilo zelo hitro. Zato mi je zmanjkalo moči, da bi dosegla res dober veljaven skok," je tekmo strnila Filipič, ki se že pripravlja na OI.

Tekma je kot peta štela tudi za slovensko mednarodno ligo (MAL) Telekoma Slovenije ter za serijo svetovnega izziva svetovne atletike. To je bil zadnji miting MAL v tej sezoni. Za to najvišjo serijo tekmovanj v Sloveniji bosta štela le še državno prvenstvo 29. in 30. junija v Celju in atletski pokal 20. in 21. julij v Mariboru.

Izidi: Moški: - 100 m (veter: +1,4 m/s):

1. Anej Čurin Prapotnik (Ptu) 10,24

2. Lorenzo Ianes (Ita) 10,43

3. Jernej Gumilar (Mass) 10,52 - 200 m (+0,3 m/s):

1. Karlo Marciuš (Hrv) 20,88

2. Andrej Skočir (Mass) 21,01

3. Peter Shand (VBr) 21,35 - 400 m:

1. Rok Ferlan (Tri) 45,78

2. Boško Kijanović (Srb) 46,09

3. Danilo Danilenko (Ukr) 46,29 - 800 m:

1. Marino Bludek (Hrv) 1:47,30

2. Jevhen Hucol (Ukr) 1:48,81

3. Nino Jambrešić (Hrv) 1:49,11

...

5. Žan Ogrinc (PMb) 1:50,83 - 1500 m:

1. Paul Strüger (Avt) 3:50,88

2. Anže Svit Požgaj (Slv) 3:51,83

3. Benjamin lakošeljac (Nak) 3:51,87 - 110 m ovire (-0,1 m/s):

1. Hrvoje Čukman (Hrv) 13,98

2. Jakob Praprotnik (Mass) 14,86

3. Tristan Alessandro Korent (Slv) 15,34 - 400 m ovire:

1. Efekemo Okoro (VBr) 49,26

2. Matej Balich (Slk) 51,32

3. Mihajlo Katanić (Srb) 51,45

...

5. Marko Pepelnak (Kla) 52,65 - višina:

1. Fabian Delryd (Šve) 2,05

...

3. Uroš Veselič (PMb) 1,90 - daljina:

1. Marko Čeko (Hrv) 8,10

2. Filip Pravdica (Hrv) 8,09

3. Klemen Modrijančič (ASB) 7,63 - troskok:

1. Gašper Dovšak (Mass) 14,39 - disk:

1. Martin Marković (Hrv) 62,92

2. Janos Huzak (Mad) 61,40 - kladivo:

1. Volodimir Misluvčuk (Češ) 74,65

2. Patrik Hajek (Češ) 72,74

3. Gabor Czeller (Mad) 71,98

...

6. Jakob Urbanč (Bre) 65,63 Ženske: - 100 m (+0,1 m/s):

1. Farzaneh Farishi (Irs) 11.51

2. Nika Jenko (Vel) 11,75

3. Lina Hribar (Mass) 11,85 - 200 m (+2,7 m/s):

1. Jessica Bianca Wessolly (Nem) 22,97

2. Lisa Marie Kwayie (Nem) 23,09

3. Maja Ćirić (Srb) 23,73

4. Maja Mihalinec Zidar (Mass) 23,80 - 400 m:

1. Aleksandra Pešić (Srb) 53,03

2. Karolina Zbičajnik (PMb) 53,25

3. Veronika Drljačić (Hrv) 53,39 - 800 m:

1. Maša Rajić (Srb) 2:06,58

2. Petja Klojčnik (Šta) 2:07,93

3. Elena Ban (Hrv) 2:09,78 - 100 m ovire (+0,5 m/s):

1. Ana Toth (Mad) 13,09

2. Milica Emini (Mass) 13,15

3. Marija Bukvić (Srb) 13,34 - 400 m ovire:

1. Martha Easmussen (Dan) 58,39

2. Maša Garić (BiH) 59,63 - višina:

1. Asia Tavernini (Ita) 1,84

2. Giulia De Marchi (Ita) 1,84

3. Keeley O'Hagan (NZl) 1,84

4. Ela Velepec (Kla) 1,81 - palica:

1. Jessica Robinson (VBr) 4,00

2. Lea Bubalo (Hrv) 3,70

3. Katarina Sadek (Viv) 3,70 - daljina:

1. Maja Bedrač (Ptu) 6,43

2. Urša Matotek (DTo) 6,19

3. Hanna Paulina Navodnik (SlG) 6,02 - troskok:

1. Neja Filipič (Mass) 13,94

2. Magdalena Perić (Hrv) 13,16

3. Kristin Gierisch (Nem) 12,80 - disk:

1. Marija Tolj (Hrv) 61,49

2. Daisy Osakue (Ita) 61,38

3. Lucija leko (Hrv) 58,48

...

8. Veronika Domjan (Ptu) 53,93 - kopje:

1. Marija Vučenović (Srb) 56,19

2. Martina Ratej (Kla) 54,10

3. Lucija Cvitanovć (Hrv) 52,72

