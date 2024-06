Lia Apostolovski tretja na Finskem, Jacobs po skoraj dveh letih pod magično mejo

Na memorialu Paavo Nurmi je v skoku v višino s finskim rekordom zmagala Ella Junnila (1,97 m), bronasta leta 2021 na dvoranskem EP. Druga je bila Avstralka Eleanor Patterson (1,94 m), svetovna prvakinja izpred dveh let in lani srebrna na SP. V teku na dva stadionska kroga je edina pod dvema minutama tekla v Gabriela Gajanova (1:59,57), Slovakinja je bila srebrna na nedavnem evropskem prvenstvu v Rimu.

Ljubljančanka Apostolovski, finalistka vseh velikih tekmovanj, na katerem je nastopila v zadnjem obdobju, je v prvih poskusih preskočila 1,80, 1,84 in 1,88 m. Bronasta na letošnjem svetovnem prvenstvu v Glasgowu je nato v drugem skoku zmogla letvico na 1,91 m, na 1,94 m pa je bila trikrat neuspešna.

"Danes sem nastopila dobro in sem suvereno skakala do končne višine 1,94 m. To je bil moj najboljši nastop in tudi izid leta. Iz tekme v tekmo stopnjujem formo in moram biti le potrpežljiva, da pridem še na malo višje višine. Na ogrevanju je bilo kar hladno, tipično finsko vreme, do tekme se je zjasnilo in v soncu so pogoji postali odlični. Tekma je bila zelo močna, taka mednarodna konkurenca je vedno zame še dodatni motiv," je pojasnila Apostolovski.

V teku na 1500 m, v katerem je Irec Cathal Doyle ob zmagi postavil osebni rekord (3:34,09), je Žan Rudolf, slovenski rekorder na 800 m, skrbel za ritem.

Jacobs hiter kot že dolgo ne

Sloviti italijanski sprinter Marcell Jacobs je na atletskem mitingu v finskem Turkuju 100-metrsko razdaljo pretekel v času 9,99 sekunde, je zapisala italijanska tiskovna agencija Ansa.

Marcell Jacobs je na FInskem na sto metrov tekel pod desetimi sekundami. Foto: Reuters

V El Pasu v ZDA rojeni italijanski sprinter je atletsko "kraljevsko" razdaljo po dolgem času pretekel pod magično mejo desetih sekund. Nazadnje mu je to uspelo na evropskem prvenstvu v Münchnu 2022.

Jacobs je na nedavnem evropskem prvenstvu v Rimu osvojil dve odličji zlatega leska: prvo v posamičnem teku na 100 metrov, drugo pa v štafetnem teku 4 x 100 metrov.