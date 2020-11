Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na koledarju je 14 različnih prizorišč na štirih celinah, časovni razpon sezone pa od maja do septembra.

Pri krovni zvezi tako računajo na vrnitev v polni pogon atletske sezone, ki je bila letos zaradi koronske krize močno okrnjena. V naslednji sezoni bo veliki finale na tradicionalnem prizorišču v Zürichu.

Po začetku v Rabatu se bo liga nadaljevala v Dohi, prva evropska postaja pa bo Rim 4. junija. Sledile bodo preizkušnje v Oslu, Stockholmu, Monaku in Londonu, potem pa bo olimpijska prekinitev zaradi iger v Tokiu.

Po OI se bo sezona diamantne lige nadaljevala v Šanghaju 14. avgusta, potem pa se bodo atleti preselil v ZDA v Eugene. Sledila bo še ena preizkušnja na Kitajskem, ki pa je za zdaj v koledarju edina, kjer gostitelj še ni določen.

Zadnji del sezone pa bo spet v Evropi, na sporedu bodo še tekme v Lozani, Parizu, Bruslju in Zürichu, kjer bo zastor nad atletsko diamantno ligo 2021 padel 8. in 9. septembra.

Krovna zveza je sicer opozorila, da je koledar še začasen ter da so možne spremembe, povezane z zdravstvenimi razmerami oziroma z epidemijo novega koronavirusa po svetu. Poudarili so, da bo na prvem mestu vedno skrb za zdravje udeležencev in gledalcev.

* Začasen koledar diamantne lige 2021:

23. maj: Rabat

28. maj: Doha

4. junij: Rim

10. junij: Oslo

4. junij: Stockholm

9. julij: Monako

13. julij: London

14. avgust: Šanghaj

21. avgust: Eugene

22. avgust: Kitajska (prizorišče še ni določeno)

26. avgust: Lozana

28. avgust: Pariz

3. september: Bruselj

8.- 9. september: Zürich