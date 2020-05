Potrjen slovenski atletski koledar, prva tekma 31. maja v Radovljici

V soboto in nedeljo, 4. in 5. julija, bo prva velika članska tekma; v Ljubljani bo potekal atletski pokal Slovenije (APS). Državno prvenstvo bo 25. in 26. julija v Celju. Ekipno prvenstvo bo 12. in 13. septembra v Celju, naslednji vikend, 19. in 20. septembra pa bo v Cluj-Napoci v Romuniji balkansko prvenstvo. To bo po odpovedi evropskega prvenstva v Parizu največje tekmovanje, na katerem bodo lahko sodelovali slovenske atletinje in atleti v tej sezoni, v kateri tudi ne bo mogoče doseči olimpijskih norm za Tokio 2021. Diamantna liga, serija največjih svetovnih mitingov, je namreč za večino Slovencev nedosegljiva.

Miting v Slovenski Bistrici, s katerim so običajno pri nas odprli članska tekmovanja na prostem na najvišji ravni, bo v soboto, 13. junija, ko bo v tem okviru tudi Stepišnikov memorial v metu kladiva. To bo tudi prva tekma slovenske atletske lige (MAL), ki vsaj na začetku še ne bo mogla biti mednarodna, saj so ta čas dovoljena le tekmovanja do vključno državne ravni.

Sledili bodo mitingi v Mariboru, Ljubljani in Novem mestu

V torek, 23. junija, bodo v Mariboru pripravili miting z memorialno disciplino Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m. V Ljubljani bo 15. memorial Matica Šušteršiča in Patrika Cvetana v sredo, 15. julija. Tradicionalni miting v Novem mestu bo v sredo, 2. septembra. Vsa ta tri tekmovanja v slovenski, štajerski in dolenjski prestolnici bodo tako kot bistriški miting šteli za MAL, poleg teh pa še DP in APS.

V nedeljo, 25. oktobra, bo slovenska prestolnica gostila 24. Ljubljanski maraton, ki bo štel tudi za prvenstvo Slovenije na 42 km. Majski maraton v Radencih, drugi največji pri nas, je bil zaradi epidemije že odpovedan in tam tako ni bilo DP na 21 km. V Kranju bo 6. junija, na začetki sezone, še memorialni miting Vučko. Zadnja slovenska atletska tekma leta bo 18. decembra v Brežicah, kjer bo potekal Božični miting. Pred tem bo 13. decembra Dublin gostil evropsko prvenstvo v krosu.

Strokovni svet in tehnično tekmovalna komisija AZS sta koledar pripravila prejšnji teden skladno s sproščanjem ukrepov vlade za treninge in tekmovanja ter ga uskladila tudi z vsemi organizatorji. Slednjega iščejo le za APS za mlajše mladince in mladinke 20. junija.

