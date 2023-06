Osem najboljših izidov, Warholm in Ingebrigtsen navdušila publiko

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Na mitingu atletske diamantne lige v Oslu so atleti in atletinje postavili osem najboljših letošnjih izidov. Najbolj sta domače navijače navdušila Jakob Ingebrigtsen in Karsten Warholm z zmagama na 1500 m oziroma 400 m z ovirami. V Oslu je kot narekovalec ritma na 5000 m nastopil Žan Rudolf.