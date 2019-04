Olimpijskemu prvaku štiriletna prepoved zaradi dopinga

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Kenijski atlet Asbel Kiprop, olimpijski prvak in trikratni svetovni prvak v teku na 1500 m, je prejel štiriletno prepoved nastopanja zaradi uporabe dopinga, je sporočila komisija za integriteto športnikov (AIU) pri Mednarodni atletski zvezi IAAF.

Devetindvajsetletni kenijski tekač je bil zaradi pozitivnega vzorca na krvni doping eritropoetin (Epo), ki so mu ga vzeli konec novembra 2017, suspendiran že od februarja 2018, tako da mu bo štiriletna kazen pretekla v začetku leta 2022.

To je še en udarec za atletsko kenijsko velesilo, Kiprop je bil v teku na 1500 m svetovni prvak v letih 2011, 2013 in 2015, leta 2009, leto po koncu olimpijskih iger v Pekingu, pa je dobil tudi zlato olimpijsko odličje, potem ko so ga zaradi jemanja nedovoljenih poživil vzeli Rachidu Ramziju iz Bahrajna.

Skupno je bilo po letu 2004 kar 138 kenijskih atletov pozitivnih na dopingu.

