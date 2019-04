Norvežan ostaja na čelu evropske atletike, Prezlju ni uspelo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Norvežan Svein Arne Hansen je bil na 26. kongresu Evropske atletske zveze (EA) v Pragi ponovno izvoljen za predsednika. Po prvi izvolitvi leta 2015 na Brdu pri Kranju bo na čelu kraljice športov na stari celini ostal do leta 2023. Slovenskemu rekorderju v skoku v višino Rožletu Prezlju pa ni uspelo, da bi se uvrstil med 13 članov sveta EA.

Hansen je bil edini kandidat za predsednika, Prezelj, ki je tudi varuh športnikovih pravic v Sloveniji, pa se izmed 25 kandidatov ni prebil med člane sveta.

Za podpredsednike so bili izmed sedmih kandidatov izvoljeni Britanka Cherry Alexander, ki je tako postala prva ženska na tem položaju v 49-lenti zgodovini EA, Bolgar Dobromir Karamarinov in Čeh Libor Varhanik.

Rožle Prezelj, varuh športnikovih pravic v Sloveniji, se ni prebil med člane sveta. Foto: Peter Kastelic

Rekordno število žensk

V svetu EA bo skupaj rekordnih pet žensk, saj so bile v ta vodstveni organ zveze izvoljene Belorusinja Nadja But Husaim, Švedinja Karin Grute Movin, Slovakinja Anna Kirnova in Avstrijka Sonja Spendelhofer.

Izvoljeni so bili še Srb Slobodan Branković, Španec Raul Chapado, Turek Fatih Cintimar, Francoz Jean Gracia, Madžar Marton Gyulai, Nemec Frank Hensel, Grk Dimakos Panagiotis, Finec Antti Pihlakoski in Estonec Erich Teigamägi.

Udeležence je uvodoma pozdravil tudi predsednik Mednarodne atletske zveze Sebastian Coe.

