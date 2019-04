Čudež narave, zaradi katerega so v vojni Avstralci in Francozi

Sasha Zoya. Ime, ki ga verjetno še niste slišali, a ga v prihodnosti skoraj zagotovo boste. Spoznajte čudežnega avstralskega atletskega dečka, za katerega pravijo, da bo nekoč postal vsaj tako dober, kot je bil najhitrejši Zemljan, zdaj že nekdanji jamajški šprinter Usain Bolt. Zaradi komaj 16-letnega neverjetno raznovrstnega in še bolj neverjetno nadarjenega atleta med Avstralijo in Francijo divja pravcata vojna.

"Naslednja velika stvar avstralskega športa," o njem pišejo na najmanjši celini na svetu, sam pa samozavestno dodaja: "Želim biti velika stvar svetovnega športa!"

Sasha Zhoya je zelo odločen in samozavesten fant, kar glede na to, kako zelo dominanten je na atletskih tekmovališčih, niti ne preseneča.

Konec junija bo dopolnil komaj 17 let, pa o njem že govorijo po vsem svetu. Sploh po tem, kar je temu izjemno nadarjenemu in vsestranskemu atletu uspelo ta mesec. Na avstralskem prvenstvu je nastopil v številnih disciplinah in osupnil v vsaki od njih.

Prvenstvo, po katerem je glas o njem hitro zakrožil po svetu

Glas o izjemno nadarjenem 16-letniku je že zakrožil po svetu. Foto: Getty Images Najprej je v kategoriji do 20 let zmagal v skoku s palico, s katero je preskočil 556 centimetrov in postavil svetovni rekord do 18 let, ki je bil pred tem tri leta v lasti Grka Emmanouila Karalisa. Ta je leta 2016 preskočil centimeter manj.

Potem je v kategoriji do 18 let zlahka zmagal v šprintu na 110 metrov z ovirami, visokimi 91,4 centimetra (v članski konkurenci so ovire visoke 106,7 centimetra) in s časom 13,05 postavil svetovni rekord v kategoriji do 16 let.

V kategoriji do 20 let je zmagal tudi v šprintu na 200 metrov in s časom 21,18, ki ga je dosegel ob močnem vetru v prsi, le za tri stotinke sekunde zaostal za državnim rekordom. Če bi bile vremenske razmere bolj ugodne, bi ga brez težav presegel, so prepričani atletski strokovnjaki. Glede na to, da je že januarja lani, ko je bil star komaj 15 let, tekel 21,14, jim lahko verjamemo.

Najkrajša disciplina? V članski konkurenci je s časom 10,52 v teku na 100 metrov sicer ostal brez medalje, a poskrbel za četrti najhitrejši čas na svetu v kategoriji do 18 let ta hip.

Osebni rekordi Sashe Zhoye na prostem:

100 m: 10,52 (6. april 2019)

200 m: 21,09 (20. januar 2018)

400 m: 50,18 (12. januar 2019)

1500 m: 5:03,96 (13. januar 2019)

110 m ovire (91,4 cm): 13,05 (5. april 2019)

Skok v višino: 186 cm (12. januar 2019)

Skok s palico: 556 cm (1. april 2019)

Skok v daljino: 698 cm (12. januar 2019)

Met krogle (5 kg): 12,93 m (12. januar 2019)

Met diska (1,5 kg): 27,67 m (13. januar 2019)

Met kopja (0,7 kg): 45,51 m (13. januar 2019)

Deseteroboj za mladince: 7271 točk (13. januar 2019)

Doseže lahko, karkoli si želi

Ni kaj, mladenič iz Pertha je z bleščečim nekajdnevnim nastopanjem na avstralskem državnem prvenstvu, ob katerem so obrvi privzdignili atletski navdušenci z vsega sveta, napovedal, da ni daleč dan, ko ga bomo videvali tudi na največjih tekmovanjih na svetu.

Navdušuje tako v skoku s palico kot tudi v šprintu na visokih ovirah in brez njih. Foto: Getty Images

"Doseže lahko, karkoli želi. Le od njega je odvisno, ali mu bo to uspelo. Kar je pri njem poleg neizmernega talenta najbolj posebno, so čustva, ki jih kaže ob nastopanju. Z vsakim korakom in vsakim skokom je jasno, da za atletiko živi in ljubi ta šport," je o njem povedal nekdanji avstralski atlet, John Steffenson, ki je osvojil srebro z avstralsko štafeto 4 x 400 metrov na olimpijskih igrah leta 2004 v Atenah.

"Razlika med člansko in mladinsko atletiko je velika, preskok je ogromen, zato je težko govoriti o tem, kaj lahko doseže, a dejstvo je, da je ta deček neverjeten. Zdi se, da so njegove meje le nebo," pa o njem pravi še en nekdanji avstralski olimpijec Matt Shirvington, ki verjame, da lahko Zhoya postane zvezdnik svetovnega kova in poskrbi za številne uspehe.

Za koga se bo odločil, za Avstralijo ali Francijo?

Toda v dresu katere države? Zhoya je sicer rojen v Avstraliji in je tam odraščal, a ker je njegova mama, nekdanja alpska smučarka Catherine Zhoya, Francozinja, na velikih tekmovanjih pa, zanimivo, niti v mlajših kategorijah, še nikoli ni nastopal, se lahko zgodi, da bo medalje na največjih tekmovanjih osvajal v majici Francije.

Do konca leta bo moral razrešiti veliko dilemo. Za koga bo nastopal, za Avstralijo ali Francijo? Foto: Getty Images

Francozi, ki ga vidijo kot enega od glavnih obrazov olimpijskih iger leta 2024 v Parizu, so že vrgli trnek in, Avstralci se tega bojijo kot hudič križa, očitno precej zamajali mladeničevo razmišljanje o prihodnosti.

"V Avstraliji živim, tukaj sem rojen in tukaj sem odraščal. Avstralija je moja država," je že pred časom dejal mladenič in – čeprav tega, za koga se bo odločil, za zdaj še nikoli ni jasno povedal – malce pomiril športno javnost v deželi tam spodaj

Toda medtem se je očitno marsikaj spremenilo. Iz meseca v mesec je uspešnejši, s tem pa tudi zanimivejši in pritiskov, kako se bo odločil, je vse več. Francozi so se namreč očitno oglasili še nekajkrat in poskrbeli, da je še bolj v precepu, kaj narediti.

"Naredili bomo vse, da ga obdržimo," pa so ob vse večji polemiki o njegovi prihodnosti v izjavi za javnost zapisali na krovni avstralski atletski organizaciji in poskušali pomiriti domačo atletsko javnost.

Pogostokrat viden prizor. Vse sotekmovalce je pustil daleč za seboj. Foto: Getty Images

Pritiski so veliki, odločitev bo padla do konca leta

"Težko je, pritiski so veliki. Želim ohraniti čisto glavo in mirno kri. Odločil se bom tako, da bom poslušal svoje srce, a gledal tudi na to, kaj je zame najbolje. Lahko rečem le to, da sem pod velikim pritiskom. Pred mano je odločitev, ki nikakor ne bo lahka. Edino, kar vem, je to, da še nič ne vem," je ob fantastičnih nastopih na nedavnem avstralskem prvenstvu tamkajšnjim novinarjem razlagal Zhoya, ki je do zdaj osvojil že kup medalj na avstralskih državnih prvenstvih in jih, pozor, na svoje lovorik polnih polic nekaj postavil tudi z državnih francoskih prvenstev, na katerih je večkrat nastopil.

"Odločil se bom do konca leta," je še povedal in dodal, da se do takrat ne želi obremenjevati s tem, za koga se bo odločil. Do svetovnega mladinskega prvenstva, ki bo prihodnje leto, se bo moral izjasniti, do takrat pa ta fant iz družine, v kateri govorijo francosko, raje kot o tem, za koga bo nastopal, govori o tem, kako bo nastopal.

Hoče biti novi Usain Bolt, največji od vseh

Čeprav je odličen tako v skoku s palico kot tudi v deseteroboju, v katerem je januarja letos z dosežkom 7.271 točk postavil z naskokom najboljši rezultat na svetu v kategoriji do 18 let, se zdi, da bi se najraje v celoti posvetil šprintu in postal to, za kar ga danes označujejo – novi Usain Bolt.

Avstralski najstnik je zelo samozavesten. "Hočem biti novi Usain Bolt!" je sporočil že večkrat. Foto: Getty Images

Resda Zhoyi do rezultatov, s katerimi je navduševal osemkratni olimpijski in enajstkratni svetovni prvak v šprintu, manjka še precej. Toda glede na to, kako dober je ta čudež narave, kot so ga pred dnevi poimenovali na avstralski nacionalni televiziji, ob takšnih oznakah ne gre zamahniti z roko.

"Avstralski šport je dal svetu že nekaj velikih imen. Jaz hočem biti največji. Biti najboljši na svetu v atletiki, s katero se ukvarjajo povsod po svetu, so moje sanje. Svetu želim pokazati, kdo in kaj sem. Ne more biti vsak novi Usain Bolt, a jaz bom dal res vse od sebe, da to postanem," je samozavestno povedal Zhoya, pred katerim je na poti do uspeha še veliko ovir.

Prva je zahtevna izbira, ki je pred njim. Potem pridejo trdi treningi, sreča s poškodbami, slava in tudi denar. Ta z naslovov številnih sponzorjev, ki se grebejo zanj, že počasi kaplja z vseh strani. Pa čeprav se bo moral na začetku poletja pozabavati z organizacijo komajda 17. rojstnega dne, ki ga bo praznoval 22. junija …

Svetovni rekordi na prostem:

- 100 m:

Absolutno: 9,58 Usain Bolt, Jamajka (16. avgust 2009)

Do 20 let: 9,97 Trayvon Bromell, ZDA (13. junij 2014)

Do 18 let: 10,15 Anthony Schwartz, ZDA (31. marec 2017)



- 200 m:

Absolutno: 19,19 Usain Bolt, Jamajka (20. avgust 2009)

Do 20 let: 19,93 Usain Bolt, Jamajka (11. april 2004)

Do 18 let: 20,13 Usain Bolt, Jamajka (20. julij 2003)



- 110 m ovire (višina 106,4 cm):

Absolutno: 12,80 Aries Merritt, ZDA (7. september 2012)

Do 20 let: 13,12 Xiang Liu, Kitajska (2. julij 2002)

Do 18 let: 13,32 Dejour Russell, Jamajka (24. junij 2017)



- Skok s palico:

Absolutno: 614 cm Sergej Bubka, Ukrajina (31. julij 1994)

Do 20 let: 605 cm Armand Duplantis, Švedska (12. avgust 2018)

Do 18 let: 556 cm Sasha Zhoya, Avstralija (1. april 2019)

