Rožle Prezelj kandidat za svet Evropske atletske zveze

Za tri podpredsedniška mesta je sedem kandidatov, gotovo pa bo prvič v zgodovini EA med njimi ženska; od leta 1987 je bila vedno v svetu EA vsaj ena ženska, vendar doslej nobena ni prišla vsaj do podpredsedniškega položaja. Po spremembah statuta EA pa bo morala biti med podpredsedniki poslej vsaj ena ženska.

Predstavitve kandidatov bodo v petek, v soboto pa bodo volitve. V svetu EA je doslej nekdanji predsednik Atletske zveze Slovenije Gregor Benčina, ki je bil na to mesto izvoljen 11. aprila 2015, ko je bil volilni kongres na Brdu pri Kranju. Tam je Hansen na čelu EA nasledil Švicarja Hansjörga Wirza, ki se je bil prej 16 let predsednik EA.

Prezelj, ki je tudi varuh pravic športnikov v Sloveniji je marca lani v času dvoranskega svetovnega prvenstva v Birminghamu z dveletno pogodbo postal svetovalec predsednika Mednarodne atletske zveze (IAAF) Sebastiana Coea ter direktorja zveze. Dotlej je bil predsednik komisije športnikov IAAF; na tem položaju ga je v Birminghamu nasledil Inaki Gimez, nekdanji tekmovalec v hitri hoji iz Kanade.

Rožle Prezelj je bil v Monaku 27. februarja 2016 soglasno izvoljen za predsednika komisije atletov IAAF. Diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani. Bil je evropski prvak do 23 let leta 2001 in je na OI nastopil trikrat, leta 2008 je bil v Pekingu v finalu 12., štirikrat je bil na svetovnih prvenstvih, leta 2012 pa je z 2,32 m postavil še sedaj veljavni slovenski rekord.

Marca 2017 je nasledil Franka Fredericksa v posebni delovni skupini IAAF za preiskovanje ruskega dopinga. Fredericks, ki je osvojil doslej edine olimpijske medalje za Namibijo, štiri v tekih na 100 in 200 m, je bil v preiskavi zaradi obtožb o podkupovanju.