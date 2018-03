Rožle Prezelj imenovan za varuha športnikovih pravic

V skladu z Zakonom o športu je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) julija lani objavilo poziv za zbiranje predlogov za kandidate oziroma kandidatke za imenovanje varuha športnikovih pravic. Olimpijski komite Slovenije je nato v začetku avgusta na MIZŠ poslal dopis, v katerem je za to mesto predlagal Rožleta Prezlja, ki je bil že doslej varuh športnikovih pravic. Ker uživa strokovni in moralni ugled ter podporo deležnikov v športu ga je ministrica Maja Makovec Brenčič, pristojna za šport, vladi predlagala, da ga imenuje za varuha športnikovih pravic. Pozitivno mnenje k njegovemu imenovanju je dal tudi strokovni svet Slovenije za šport.

Osemintridesetletni Prezelj je v času nedavnega dvoranskega svetovnega prvenstva v Birminghamu, postal svetovalec predsednika IAAF. Dotlej je bil predsednik komisije športnikov IAAF; na tem položaju ga je v Birminghamu nasledil Inaki Gomez, nekdanji tekmovalec v hitri hoji iz Kanade. Prezelj je bil v Monaku 27. februarja 2016 soglasno izvoljen za predsednika komisije atletov IAAF.

Prezelj je diplomiral na pravni fakulteti v Ljubljani in tam sedaj dela doktorat. Bil je evropski prvak do 23 let leta 2001 in je na OI nastopil trikrat, leta 2008 je bil v Pekingu v finalu 12., štirikrat je bil na svetovnih prvenstvih, leta 2012 pa je z 2,32 m postavil še sedaj veljavni slovenski rekord.