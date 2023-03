Rožle Prezelj ostaja varuh športnikovih pravic

"Na osnovi navedenih izkušenj na področju športa, priporočil ter podpore deležnikov v športu in vizije za delovanje varuha športnikovih pravic v prihodnjem obdobju je minister, pristojen za šport, za funkcijo varuha predlagal Prezlja," so sporočili z ministrstva za gospodarstvo, turizem in šport.

Prezelj je državni rekorder v skoku v višino in trikratni olimpijec. Po izobrazbi je doktor znanosti s področja prava. Več kot 17 let je bil aktiven v športu, med drugim je bil evropski prvak v konkurenci do 23 let, trikrat je tudi nastopil na olimpijskih igrah.