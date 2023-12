Svetovna atletika vztraja pri suspenzu Rusije in Belorusije

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Svetovna atletika tudi nadalje športnikom iz Rusije in Belorusije ne bo dovolila sodelovati na mednarodnih tekmovanjih pod njenim okriljem. Mednarodni olimpijski komite (Mok) je sicer danes sprejel odločitev, da športnikom omenjenih držav pod nevtralnimi simboli dovoli nastopiti na olimpijskih igrah v Parizu 2024.

"Stališče naše zveze je ostalo nespremenjeno. Temu ne morem dodati ničesar," je v izjavi za javnost po petkovem sestanku krovne mednarodne atletske zveze v Monte Carlu dejal predsednik Sebastian Coe.

Svetovna atletika je marca odločila, da Rusija in Belorusija zaradi agresije nad Ukrajino ne bosta smeli nastopati na mednarodnih tekmovanjih niti pod nevtralnimi simboli.

V okviru svetovne zveze so ustanovili delovno skupino, ki bo ocenila, ali in kdaj se lahko ruski in beloruski športniki vrnejo na tekmovanja.

Skupina bo razmislila, "ali so sankcije zadostne ali bi jih bilo treba nadomestiti, dodati ali spremeniti z drugimi sankcijami," je dodala Svetovna atletika v izjavi za javnost.

Medtem bo skupina preučila tudi pogoje in merila, ki morajo biti vzpostavljeni, "da se na neki točki v prihodnosti omogoči udeležba ruskih in beloruskih atletov na dogodkih svetovne atletske serije ali olimpijskih igrah".

