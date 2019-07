Nemec, ki bi rad oblekel slovenski dres, Sloveniji polzi iz rok

Nick Kočevar, nadarjeni, mladi šprinter z nemškim in slovenskim državljanstvom, je zmagal na izbirni tekmi nemške reprezentance za nastop na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu in bo v drugi polovici na tekmovanju na Švedskem tudi nastopil. To pomeni, da slovenskega dresa, ki si ga želi, verjetno še nekaj časa ne bo oblekel.

V Mannheimu v Nemčiji je bila pretekli konec tedna izbirna tekma za uvrstitev v nemško reprezentanco na prihajajočem mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo od 18. do 21. julija na Švedskem. Nick Kočevar, v Nemčiji rojeni zelo nadarjeni atlet slovenskih korenin, ki ima od rojstva tudi slovensko državljanstvo, je v soboto zmagal v teku na 100 metrov s časom 10,55. Uradno bo to potrjeno v naslednjih dneh po seji na nemški atletski zvezi, a jasno je, da se je kot eden izmed treh šprinterjev iz Nemčije uvrstil na vrhunec letošnje poletne sezone za mladince in mladinke iz Evrope.

"Osredotočil sem se samo nase in na svoj tek. Če se hočeš uvrstiti na evropsko prvenstvo, potem se moraš na tekmi, kot je bila tokratna, izkazati. Si pa nastop na evropskem prvenstvu zaslužijo vsi," je po zmagi povedal Kočevar, ki je pred dnevi praznoval 19. rojstni dan, in s tem mislil na nekatere odlične vrstnike med nemškimi šprinterji, ki bodo ostali brez nastopa na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu na Švedskem. Normo za nastop na njem je namreč izpolnilo kar 11 Nemcev, a tja bodo odpotovali samo trije.

Na evropskem prvenstvu bo med favoriti za medalje

Na najvišji stopnički v Mannheimu Foto: Mitja Kočevar Normo 10,60, ki jo je postavila nemška atletska zveza, je Kočevar dosegel že pred časom. Konec maja letos je s časom 10,44 krepko popravil svoj osebni rekord 10,54 iz leta 2017 (lani je imel težave s poškodbo, izpustil precejšen del sezone in tekel zgolj 10,79), ko je kot najboljši Evropejec pristal na petem mestu na svetovnem prvenstvu do 17 let v Keniji, kjer je bil skupno peti mlajši mladinec na svetu in je močno opozoril nase.

Z rezultatom 10,44, ki ga je sicer dosegel ob precejšnji, a še vedno dovoljeni pomoči vetra, spada med favorite za medaljo na mladinskem evropskem prvenstvu v Borasu. Na lestvici najboljših evropskih šprinterjev, na kateri z odličnih 10,27 kraljuje komaj 18-letni Britanec Jeremiah Anzu, je na devetem mestu. Če bi ga ponovil tudi na Švedskem, bi bil zelo blizu stopničk. Toda jasno je, da tam zagotovo ne bo nastopil v slovenskem dresu, česar si želi.

Najboljši trije v teku na 100 metrov z zadnjih petih EP do 20 let:

Grossetto 2017:

100 m (-4,3 m/s):

1. Filippo Tortu (Ita) 10,73

2. Samuel Purola (Fin) 10,79

3. Oliver Bromby (VBr) 10,92



Eskilstuna 2015:

100 m (-1,0 m/s):

1. Ojie Edoburun (VBr) 10,36

2. Joseph Dewar (VBr) 10,46

3. Emil von Barth (Šve) 10,64



Rieti 2013:

100 m (-1,5 m/s):

1. Chijindu Ujah (VBr) 10,40

2. Denis Dimitrov (Bol) 10,46

3. Robert Polkowski (Nem) 10,53



Talin 2011:

100 m (+0,3 m/s):

1. Jimmy Vicaut (Fra) 10,07

2. Adam Gemili (VBr) 10,41

3. David Bolarinwa (VBr) 10,46



Novi Sad 2009:

100 m (+0,2 m/s):

1. Christophe Lemaitre (Fra) 10,04

2. Ramil Gulijev (Aze) 10,16

3. Eugene Ayanful (VBr) 10,37

Prestop v slovensko reprezentanco? Ni se spremenilo veliko.

Od članka, v katerem je jasno izrazil željo po nastopanju za Slovenijo in smo ga v začetku maja objavili na Sportalu, se glede njegovega statusa ni spremenilo veliko. Nekaj novih stikov z ljudmi iz slovenske atletike in tudi Olimpijskega komiteja Slovenije (OKS), ki so jasno izrazili željo po tem, da bi Kočevar zamenjal reprezentanco in prestopil k Sloveniji, v tem času sicer bilo.

Še vedno si želi, da bi nekoč nastopal za slovensko reprezentanco, a za zdaj kaže, da se to ne bo zgodilo prav kmalu. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

Na mitingu mednarodne Atletske zveze Slovenije v Mariboru sredi tega meseca, na katerem je Kočevar zmagal s časom 10,57, se je pogovarjal tako s predsednikom kot tudi z direktorjem AZS, Romanom Dobnikarjem oziroma Dejanom Doklom, a za zdaj rešitve za to, da bi se prestop iz nemške v slovensko reprezentanco res zgodil, ni bilo.

Po grobih pravilih Mednarodne atletske zveze IAAF tako po nastopu na letošnjem mladinskem evropskem prvenstvu, na katero bo zagotovo odpotoval, za Slovenijo ne bo smel nastopati še vsaj tri leta. Obstajajo pa tudi načini, da bi se to zgodilo prej, če bi zeleno luč za to prižgali Nemci, a za zdaj korakov v tej smeri še ni bilo narejenih.

"Na žalost se, vsaj kolikor veva midva, kaj konkretnega ni premaknilo. Ostalo je samo pri tem, da obstaja želja v smislu, pridita, pa bomo že kaj naredili. Počakajmo na jesen, morda se bo do takrat kaj zgodilo," je o tem povedal Nickov oče in hkrati tudi trener Mitja Kočevar in dal vedeti, da zelo nadarjeni šprinter, ki bi za slovensko pomenil veliko več, kot bo za precej močnejšo nemško atletiko, Sloveniji za zdaj polzi iz rok.

Si želite, da bi Nick Kočevar nastopal za Slovenijo? Da 97,73% +

Ne 1,09% +

Ne vem, me ne zanima 1,18% +

