Nemec, ki želi teči za Slovenijo, zmagal v Mariboru

Maja Mihalinec je zmagala v tekih na 100 in 200 metrov, a zgrešila normi za SP v Dohi. Foto: Peter Kastelic

Maja Mihalinec (Mass Ljubljana) je na atletski mednarodni ligi v Mariboru najprej zmagala v teku na 100 m in z 11,35 sekunde za 11 stotink zaostala za normo za svetovno prvenstvo, ki bo med 28. septembrom in 6. oktobrom letos v Dohi. Nato je bila najboljše še na 200 m, kjer je z 23,22 sekunde normo zgrešila za dve desetinki. Na 100 m je bila druga Joni Tomičić Prezelj z 11,67, nato pa je ta atletinja Olimpije tekla še na 100 m ovire in s 13,18 sekunde zmagala ter se približala tudi normi za SP (12,98).

Mihalinčeva zadovoljna in obenem nezadovoljna

"Zadovoljna sem in tudi ne. Z rezultati sem, predvsem na 100 m, kjer me je le stotinka ločila od osebnega rekorda. Tudi na 200 m sem bila hitra, a tu sem si res želela, da bi dosegla normo za SP že danes. Pogoji, kar se vetra tiče, so v Mariboru običajno zelo dobri. Obakrat sem tekla v mejah dovoljene pomoči vetra. Mogoče bi lahko, če bi tekla v kakšni skupini prej, ko je bilo malce več vetra, tudi čas še izboljšala," je menila Mihalinčeva.

Priznala je tudi, da ni bi le veter tisti, ki bi ji pomagal, da bi lahko tekla hitreje. "Obakrat bi lahko tudi malo bolje startala. Na 100 m sem naredila napako v prvih korakih. V drugi tekmi bi lahko bolj agresivno šla v prvih 10 m. Steza pred mano je bila prosta in nisem mogla slediti tekmovalki na sosednji progi kot običajno. Zaključek pa je bil dober, a nisem imela konkurence, da bi iztisnila še malo več iz sebe."

Nick Kočevar je v teku na 100 metrov zmagal s časom 10,57. Foto: Vid Ponikvar/Sportida

V moški konkurenci zmagal Nemec, ki želi teči za Slovenijo

Kristjan Čeh (Ptuj) je v metu diska slavil z 62,08 m ter dobre tri metre zaostal za normo za SP (65 m). Če bo želel oditi v katarsko prestolnico, bo moral izboljšati slovenski rekord (64,79 m), ki ga je Igor Primc dosegel 10. septembra 1999 v Novem mestu.

V teku na 100 metrov v moški konkurenci je zmagal Nick Kočevar, nadarjen nemški šprinter slovenskih korenin, ki želi nastopati za Slovenijo.

Tudi drugi metalec, Nejc Pleško (Olimpija), je bil v v metu kladiva blizu norme za največji atletski dogodek leta (76 m). Tokrat je slavil s 73,68 m. Najboljši slovenski atletinji v tej disciplini sta precej oddaljeni od SP (norma je 71 m). Claudia Štravs (Olimpija) je tokrat s 64,79 m dobila dvoboj s slovensko rekorderko Barbaro Špiler (Brežice), ki je vrgla 63,80 m. S tem je precej zaostala za svojo rekordno znamko (71,25 m), ki pa ima že dolgo brado, saj je iz leta 2012.

Petrač pred Kokaljem

V memorialni disciplini Iztoka Ciglariča v teku na 1500 m je bil Jan Petrač (Mass) s 3:47,53 dobrih pet sekund v cilju pred Janom Kokaljem (Kladivar, 3:52,63), Petrač je v začetku meseca v Lahtiju dosegel osebni rekord (3:42,01). Na visokih ovirah sta nastopila le dva tekača, avstrijskega tekmeca je ugnal Filip Jakob Demšar s 14,27, norma za SP pa je 13,46. Na nizkih ovirah je bil za Rusmirjem Malkočevićem iz Bosne in Hercegovine (51,51) Peter Hribaršek iz velenjskega kluba (52,07).

Hrvat Sanjin Šimić se je v skoku v daljino povsem približal osmim metrom (7,95 m), v troskoku pa je bila prva njegova rojakinja Paola Borović (13,53 m). Prek 13 m je skočila le še Saša Babšek iz Slovenske Bistrice (13,15 m). Šele tretja je bila Slovakinja Dana Veldakova (12,89 m), ki je osvojila brona na evropskih prvenstvih 2009 in 2011, na največjih tekmovanjih pa nastopa povečini v finalih.

Na visokih ovirah je bila tretja Avstrijka Ivona Dadić (13,98). Slednja sodi v sam vrh svetovnega mnogoboja. Srebrna z dvoranskega svetovnega prvenstva lani v Birminghamu, druga pa je bila tudi na dvoranskem EP pred dvema letoma v Beogradu, je bila nato v suvanju krogle druga.

Izidi: Člani: - 100 m (+2,1 m/s): 1. Nick Kočevar (Nem) 10,57 2. Jure Grkman (Kam) 10,64 3. Samuel Reindl (Avt) 10,67 - 200 m (+0,2 m/s): 1. Matevž Šuštaršič (Krk) 21,66 2. Mitja Lindič (Kro) 21,79 3. Maximilian Münzker (Avt) 21,85 - 400 m: 1. Mateo Ružić (Hrv) 46,92 2. Rok Ferlan (Tri) 48,05 3. Gabrijel Stojanović (Hrv) 48,25 - 800 m: 1. Tilen Šimenko Lalič (PMb) 1:50,97 2. Rok Markelj (Tri) 1:51,50 3. Ivan Katić (Hrv) 1:52,69 - 1500 m: 1. Jan Petrač (Mass) 3:47.53 2. Jan Kokalj (Kla) 3:52,63 3. Dušan Babić (BIH) 3:53,16 - 110 m ovire (+1,4 m/s): 1. Filip Jakob Demšak (Mass) 14,27 2. Philipp Multerer (Avt) 15,24 - 400 m ovire: 1. Rusmir Malkočević (BIH) 51,51 2. Peter Hribaršek (Vel) 52,07 3. Sebastian Gaugl (Avt) 52,37 - višina: 1. Axel Luxa (Mass) 2,02 2. Juš Smole (Kro) 1,96 - daljina: 1. Sanjin Šimić (Hrv) 7,95 2. Dino Pervan (Hrv) 7,80 3. Ivan Vujević (Hrv) 7,65 ... 7. Žan Viher (Ptu) 7,07 - disk: 1. Kristjan Čeh (Ptu) 62,08 2. Scen Todorović (Hrv) 44,96 3. Tomaž Janežič (Tri) 38,55 - kladivo: 1. Nejc Pleško (Oli) 73,68 2. Matija Gregurič (Hrv) 66,26 3. Jurček Korpič Lesjak (Ptu) 58,23 Članice: - 100 m (+0,7 m/s: 1. Maja Mihalinec (Mass) 11,35 2. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 11,67 3. Alexandra Toth (Avt) 11,77 - 200 m (+0,9 m/s): 1. Maja Mihalinec (Mass) 23,22 2. Vladislava Tuhaj (Mass) 24,26 3. Lucija Pokos (Hrv) 24,28 - 400 m: 1. Katarina Ilić (Srb) 54,04 2. Kristina Dudek (Hrv) 54,46 3. Jerneja Smonkar (Vel) 54,62 - 800 m: 1. Veronika Sadek (Mass) 2:09,10 2. Laura Ripfel (Avt) 2:09,84 3. Wanda Haber Zelanto (Hrv) 2:10,63 - 3000 m: 1. Cornelia Wohlfahrt (Avt) 10:28,14 2. Alma Hrnjić (BIH) 10:29,80 3. Helena Valentić (Hrv) 10:31,97 4. lea Haler (Sev) 10:35,61 - 100 m ovire (+1,2 m/s): 1. Joni Tomičić Prezelj (Oli) 13,18 2. Karin Strametz (Avt) 13,66 3. Ivona Dadič (Avt) 13,98 - 400 m ovire: 1. Ida Šimunčić (Hrv) 58,83 2. Valentina Jurić (Hrv) 1:00,10 3. Gala Trajkovič (ASB) 1:00,96 - višina: 1. Monika Podlogar (Tri) 1,76 2. Sna Grajžl (Kla) 1,64 3. Liza Žvokelj (Mass) 1,58 - troskok: 1. Paola Borović (Hrv) 13,53 2. Saša Babšek (ASB) 13,15 3. Dana Veldakova (Slk) 12,89 - krogla: 1. Tjaša Križan (PMb) 13,54 2. Ivona Dadic (Avt) 13,39 3. Valentina Vavdi (ASB) 13,27 - kladivo: 1. Claudia Štravs (Oli) 64,79 2. Barbara Špiler (Bre) 63,80 3. Lina Čater (Kla) 54,90

