Horvatova v Grčiji do svojega najboljšega izida sezone

"Vesela sem, ker sem dosegla cilj, tekla sem pod 53 sekundami, najhitreje v poletni sezoni, ter zato, ker iz tekme v tekmo izboljšujem svoje dosežke. Bilo je vroče, kar mi ustreza. Veliko lažje mi je bilo teči, kot na prejšnji tekmi diamantne lige v Stockholmu, kjer je bilo zelo mrzlo. Tam sem bila sicer druga, kar bi lahko tu v Grčiji lahko tudi ponovila. Toda bila sem na osmi progi ter kar malo sem bila izgubljena, ker nisem videla tekmic, ki so bile razvrščene za mano. Tako me je ena tekmovalka prehitela tik pred ciljem za las, a je nisem videla, da bi lahko pravočasno odgovorila na njen napad. Belibasakijeva pa me je prehitela že prej, skušala sem jo držati, s ni šlo in sem v svojem ritmu odtekla skoraj celotno tekmo," je povedala Horvatova.

Normo za svetovno prvenstvo v Dohi (51,80) bo lovila na naslednjih tekmah, prvo bo imela naslednjo soboto v Šamorinu na Slovaškem, nato pa bo v nedeljo, čez teden dni, tekmovala še na atletskem pokalu v Celju.

