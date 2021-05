Kočevar z osebnim rekordom na 100 m prvi na Ptuju

Nick Kočevar (Mass) je v kvalifikacijah atletskega pokala Slovenije na Ptuju v teku na 100 m z 10,41 sekunde (veter +0,6 m/s) postavil osebni rekord in je zdaj deseti najhitrejši Slovenec na tej razdalji. Med prijavljenimi je bila tudi slovenska rekorderka v metu diska Veronika Domjan, a je nastopila v Zagrebu in s 53,78 m ni bila zadovoljna.

Na 5000 m je bilo prepričljivo najboljši Jan Brešan (Kladivar, 14:40,19). Kočevar je prepričljivo ugnal tekmece, drugi je bil Dimno Subašič (Velenje, 10,72), ki je nato slavil v skoku v daljino (7,34 m).

"Zelo sem zadovoljen, ker se na to tekmo nisem osredotočil. Tekel sem iz polnega treninga. Zato je dosežen čas zame velik uspeh. Vesel sem, da se trdo delo že kaže," je pojasnil Kočevar.

Zaradi nastopanja za Nemčijo v mladinski konkurenci kljub normi za evropsko dvoransko prvenstvo marca na Poljskem ni mogel nastopiti za slovensko ekipo.

"Tehnično je Nick tekel zelo lepo, že na startu je dobesedno odletel kot puščica in prevzel vodstvo, zato je imel že po 50 m veliko prednost in jo neto še povečeval. To je spodbuden rezultat v dežju in slabih pogojih, a je bila kljub temu organizacija tekme na visoki ravni," pa je povedal Mitja Kočevar, oče in trener Nicka.

"Nikakor ne sestavim meta, pojavljajo se mi bolečine v hrbtu, ki si jo v bistvu sama povzročim z napačnim izmetom. Sem razočarana in žalostna, ker mi nikakor ne uspe, četudi dajem vse od sebe, obenem pa si tudi sama dajem preveliko breme in pritisk," pa je povedala Domjanova. Na Ptuju je v njeni odsotnosti zmagala Hana Urankar (Kladivar, 52,27 m).