Neja Filipič znova prek 14 metrov

Neja Filipič (Mass) je prvi dan ekipnega državnega prvenstva v atletiki v Celju v troskoku ob koncu sezone znova presegla 14 metrov in potrdila velik napredek v tem letu. Ekipno po prvem dnevu vodijo člani domačega Kladivarja ter atletinje ljubljanskega Massa.

Luka Janežič je na 400 m zmagal s 46,35 sekunde, Lia Apostolovski (Mass) pa se je v skoku v višino približala svojemu državnemu rekordu za mlajše članice z 1,89 m. Na 1500 m je novo lepo predstavo prikazala Klara Lukan, ki je s časom 4:18,18 za pol minute ugnala ostale ter po mednarodnih tablicah dosegla 1064 točk.

Anita Horvat (Velenje) je z 12,08 zmagala v teku na 100 m v odsotnosti Maje Mihalinec. Najboljša sprinterka zadnjih let pri nas je vikend izkoristila za z začetka leta preloženo poroko. Najkrajšo olimpijsko razdaljo je med atleti najhitreje pretekel državni prvak Nick Kočevar (10,64).

Motivacija za olimpijsko sezono

"Danes sem z doseženim zelo zadovoljna. Izid prek 14 m je izvrstna motivacija za naprej, za naslednjo olimpijsko sezono. Imam dobro osnovo, mislim, da sem sposobna doseči olimpijsko normo naslednje leto, ko bo to spet možno. Dobro sem trenirala tudi na koncu te sezone. S to tekmo sem zaključila tekmovalno leto in v ponedeljek odhajam na dopust," je povedala Filipičeva. Že v prvi seriji je zmogla 13,74 m, v tretji pa presegla 14 m (14,04 m).

Luka Janežič: Prišel sem po zmago zaradi kluba, prinesel sem nekaj pričakovanih točk, tudi za zmago štafete. Foto: Peter Kastelic/AZS

Ni se posebej naprezal

"Prišel sem po zmago zaradi kluba, prinesel sem nekaj pričakovanih točk, tudi za zmago štafete. Bil je kontroliran tek, nisem se posebej naprezal. Za menoj je zelo veliko tekem, pa še ni konec sezone. V torek bom nastopil v Zagrebu, kjer bo konkurenca kar močna, potem pa v četrtek še diamantni ligi v Rimu," je dejal Janežič. Za njim sta se zvrstila Rok Ferlan (Triglav, 47,30) in Gregor Grahovac (Mass, 47,36).

Štartala slabo, nato pa ...

"Trikrat sem ta teden tekla na 400 m, bilo bi prenaporno, če bi še danes tekla med posameznicami. Na 100 m sem štartala zelo slabo in zaostala za vsemi tekmicami. Potem pa sem jih počasi lovila in na koncu mi je uspelo zmagati," je pojasnila Horvatova, ki je nato tekla še v štafeti 4 X 100 m, v nedeljo pa bo še na 200 in 4 X 400 m.

Približala se je osebnemu rekordu

"Zelo sem zadovoljna, preskočila sem 1,89 m in se približala osebnemu rekordu. Skakala sem še na 1,93 m, kar bi bil nov mlajši članski državni rekord. Nisem bila uspešna, ampak vseeno sem izkoristila dobre vremenske pogoje za nastop. Ta pa ni bi moj zadnji v sezoni, čaka me še torkova tekma v Zagrebu," je strnila Apostolovska.

Lia Apostolovski: To ni bi moj zadnji skok v sezoni, čaka me še torkova tekma v Zagrebu. Foto: Peter Kastelic/AZS

5,51 m je bilo tokrat previsoko

Takoj za njo je bila z osebnim rekordom Monika Podlogar (Triglav, 1,80 m). Robert Renner (Kladivar) je v skoku s palico slavil s 5,30 m, 5,51 m pa je bilo zanj tokrat še previsoko. A je v tej sezoni dokazal, da se po nekaj letih težav lahko vrne na nekdanjo pot, ki so ga je vodila tudi do brona na evropskem prvenstvu leta 2016 v Amsterdamu.

Nejc Pleško (Olimpija) je v metu kladiva tekmece ugnal za več kot 15 m, vendar je z 69,55 m ostal pod sedemdesetmetrsko mejo, sedem metrov in pol nad njo je postavljena olimpijska norma za Tokio. Tudi Veronika Domjan (Ptuj) bo morala v naslednji sezoni krepko izboljšati izid za preboj v olimpijsko reprezentanco, saj so ji tokrat ob zmagi v metu diska namerili 54,17 m, 63,5 m je norma za Tokio.

Joni Tomičič Prezelj (Olimpija) je na drugi oviri padla, a je nato zavrgla misel, da bi odstopila, ter je tekla za zmago na 100 m ovire s 14,02 sekunde. Med atleti je na visokih ovirah s 14,21 po pričakovanju ugnal vse tekmece Filip Jakob Demšar (Mass). Na 5000 m je najmanj za krog tekmice ugnala Neja Kršinar Papež (17:04,29).

