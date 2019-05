Odličen rekord Nemca, ki bi rad tekel za Slovenijo

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Nick Kočevar, zelo nadarjeni nemški šprinter slovenskih korenin, o katerem smo pisali pred časom, je danes na atletskem mitingu v Nemčiji 100 metrov odtekel v času novega osebnega rekorda 10,44 in izpolnil normo za letošnje evropsko prvenstvo do 20 let.