Na vidiku nov atletski dopinški škandal

Nemška televizija ARD je poročala, da je videla sporočila na družbenih omrežjih in so bila poslana prek WhatsAppa, prek katerih je dobavitelj dopinga zahteval plačilo od Amdounija za krvni doping EPO in prav tako prepovedane rastne hormone.

V ARD so obenem zapisali, da je med preiskavo primera eden od njihovih informatorjev "dobil grožnje s smrtjo od osebe, povezane z Amdounijem".

"Vse skupaj ne temelji na resnici in dejstvih. To poročilo me želi le ponižati, nič nimam s tem, nič ni resnično in je res povsem neverjetno," kje bil prvi odziv Amdounija, ki ga je poklicala francoska tiskovna agencija AFP.

Francoska protidopinška agencija pa je zapisala, da se zaveda resnosti primera in poročil ARD, vendar bo še naprej delala v tajnosti, "saj se preiskovalni in sodni postopki ne pokrivajo z medijskimi poročili".

