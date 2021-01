Mondo najavlja nove čudeže

Foto: Reuters

Ko je Armand Duplantis v dvorani preskočil 618 centimetrov in postavil absolutni svetovni rekord v skoku s palico, potem pa na prostem s skokom prek 615 centimetrov poskrbel še za najboljši rezultat vseh časov na prostem, so se mnogi spraševali, kje se bo ustavil.

"Prepričan sem, da lahko preskoči tudi 625 centimetrov," je že pred časom povedal legendarni 30-kratni svetovni rekorder, olimpijski zmagovalec in svetovni prvak Sergej Bubka.

Mondo, kot mu pravijo prijatelji, oziroma čudežni deček, kot smo ga ob njegovi eksploziji opisali mi, rezultata, ki ga je omenil legendarni Ukrajinec, ne obljublja, je pa prepričan, da bo svetovni rekord še popravljal.

Zagotovo bo skakal še višje. Do kam, tega ne ve.

"Zagotovo. Seveda lahko skočim višje. Vedno je prostor za napredek. Sem še zelo mlad in se razvijam. Rekord bom zagotovo še postavljal. Kako visoko lahko skočim? Ne vem, a mislim, da bo šlo zelo visoko," je povedal 21-letni Šved, ki bi ga danes verjetno naslavljali tudi z olimpijskim prvakom, a je novi koronavirus poskrbel, da so olimpijske igre v Tokiu odpadle.

Seveda bo Duplantis prvi favorit za zlato na Japonskem, kjer bo dočakal debi na igrah pod olimpijskimi krogi.

"Zlata olimpijska medalja je moj prvi cilj. To so moje sanje, ki jih imam že od majhnih nog. Pred mano je veliko leto," je še povedal Duplantis, ki se lahko že pohvali z dvema medaljama z največjih tekmovanj. Leta 2018 je bil s svetovnim rekordom do 20 let, preskočil je 605 centimetrov, prvak na evropskem prvenstvu v Berlinu, medtem ko je bil leta 2019 srebrn na svetovnem prvenstvu v Dohi.

Duplantis je kljub temu, da je ostal brez olimpijskih iger, v letu, ki je za nami, na police svoje sobe v ZDA, kjer je odraščal in živi, postavil kar nekaj novih nagrad. Izbran je bil tudi za najboljšega atleta leta na svetu, na Švedskem pa je prejel nagrado za največji dosežek leta.