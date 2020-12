Duplantis in Rojas sta naj atlet in atletinja leta

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Švedski skakalec ob palici Armand Duplantis in venezuelska tekmovalka v troskoku Yulimar Rojas sta bila izbrana za naj atleta in atletinjo minule sezone, je Svetovna atletika (WA) sporočila na virtualni slovesnosti.

Duplantis je v minuli sezoni dvakrat izboljšal svetovni rekord v dvorani. Najprej je novo letvico postavil na 617, nato pa še na 618 centimetrov v zaporednih koncih tedna v februarju, preden je pandemija novega koronavirusa ustavila večino športnih tekmovanj. Po nadaljevanju sezone je tudi na prostem dosegel nov svetovni rekord s 615 centimetri, slavil pa je na vseh 16 mitingih, ki se jih je v sezoni udeležil, je še sporočila WA.

Duplantis je najmlajši v zgodovini, ki se lahko pohvali z nazivom atleta leta. "To je bila tako zame kot za vse ostale zelo čudna sezona. Ampak uspelo mi je priti do nekaj zelo dobrih izidov, še posebej v dvoranskem delu sezone. Pristašem atletike sem želel pokazati, kaj zmorem, svoje ime pa sem želel ponesti med najboljše dosežke. Menim, da mi je to dobro uspelo," je v govoru izpostavil Šved, ki je novembra praznoval 21. rojstni dan.

Yulimar Rojas je slavila v ženski konkurenci. Foto: Getty Images

Motivacija za 2021

Tudi Rojasova je tako kot večina ostalih atletov redko nastopala na najvišji ravni v sezoni 2020. V prvem nastopu je v Metzu v dvorani skočila 15,03 metra, v Madridu pa kar do 15,43 metra, s čimer je za sedem centimetrov popravila svetovni rekord v dvorani. Dobila je tudi oba mitinga na prostem v Monaku in Castellonu.

"Te nagrade nisem pričakovala. Kar težko verjamem," je dejala Venezuelka. "Že to, da sem bila med toliko odličnimi atletinjami nominirana za ta naziv, je izjemno. Ta zmaga tako meni kot tistim, ki delajo z mano vsak dan, pomeni ogromno. Daje pa mi motivacijo tudi za leto 2021, v katerem imam veliko ciljev," je zaključila.

