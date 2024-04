Mladi brežiški skakalec boljši od legendarnega Sergeja Bubke

V Brežicah se pod vodstvom nekdanjega odličnega slovenskega skakalca s palico Jureta Rovana razvija izjemen talent. Šestnajstletni Matic Tršelič je na nedavnem skakalnem mitingu "Poldijev memorial" preskočil letvico na 491 centimetrih in izboljšal svoj osebni rekord. S to višino je denimo presegel celo legendarnega ukrajinskega šampiona Sergeja Bubko, katerega rekord pri 16 letih je bil 480 centimetrov.

V brežiškem atletskem klubu Viva so z razlogom ponosni na mladega varovanca nekdanjega reprezentanta Jureta Rovana. Gimnazijec Matic Tršelič je na nedavnem 4. skakalnem mitingu "Poldijev memorial", ki je prirejen v čast Leopolda Rovana, profesorja športne vzgoje in atletskega trenerja, uspel priti do novega osebnega rekorda 491 cm, kar ga trenutno uvršča na peto mesto na svetovni lestvici med atleti mlajšimi od 18 let.

Gimnazijec iz Brežic je celo boljši kot je bil pri 16 letih legendarni Sergej Bubka. Foto: Viva klub Brežice

Letos je že trikrat potrdil normo za nastop na mladinskem evropskem prvenstvu, ki bo letos poleti na Slovaškem. To tekmovanje je zanj glavno v sezoni, jasno pa je, da si nekoč želi nastopiti tudi na olimpijskih igrah.

Preberite še: