Najhitrejša Slovenka v novi vlogi

Slovenska sprinterka in najhitrejša Slovenka zadnjega obdobja Maja Mihalinec Zidar je prek družbenih omrežij sporočila, da je postala mamica. Z možem Luko Zidarjem , tudi nekdanjim atletom, sta se razveselila deklice Zare.

Slovenska šprinterka Maja Mihalinec Zidar, ki je še avgusta lani nastopila tudi na olimpijskih igrah v Tokiu, se je razveselila naraščaja. Kot je sporočila na Instagramu, je 1. junija postala mama, skupaj s partnerjem Luko sta na svet pozdravila hčerko Zaro. Slovenska sprinterka je sicer januarja sporočila, da je v veselem pričakovanju, ves čas nosečnosti pa je ostala aktivna in trenirala.

Dvaintridesetletna atletinja je v svoji karieri najboljše rezultate dosegla v letu 2019, ko je postavila osebna rekorda tako v teku na 100 (11,27) kot na 200 metrov (22,78). Zadnjega je postavila na svetovnem prvenstvu leta 2019 v Dohi, kjer je končala na odličnem 12. mestu. Lani je bila na dvoranskem evropskem prvenstvu v Torunu na 60 metrov peta (7,26).

"Računam in upam, da bo tudi porod potekal brez težav in da se bom jeseni že lahko pridružila ekipi in začela trenirati. Vrnitev na tekmovališča načrtujem v prihodnji poletni sezoni, si pa želim, da bi morda nastopala že v dvoranski sezoni. Moj dolgoročni cilj pa ostajajo olimpijske igre v Parizu leta 2024," je svoje načrte za prihodnost za AZS ob naznanitvi nosečnosti januarja razkrila slovenska atletinja.

