Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

V Oranu bo tekmovalo več kot 130 slovenskih športnic in športnikov.

V Oranu bo tekmovalo več kot 130 slovenskih športnic in športnikov. Foto: Guliverimage

Alžirsko mesto Oran bo med 25. junijem in 5. julijem prizorišče sredozemskih iger, na katerih bo nastopila številčna slovenska zasedba. Na seznamu je kar 138 slovenskih športnic in športnikov, ki bodo tekmovali v 21 panogah.

Sredozemske igre so regionalno športno tekmovanje v olimpijskih in neolimpijskih športnih panogah, organizirane pa so pod okriljem Mednarodnega komiteja za sredozemske igre.

Na njih sodelujejo države Evrope (Albanija, Andora, Bosna in Hercegovina, Ciper, Hrvaška, Slovenija, Španija, Francija, Grčija, Italija, Kosovo, Makedonija, Malta, Monako, Portugalska, San Marino, Srbija, Črna gora, Turčija), Afrike (Alžirija, Egipt, Libija, Maroko, Tunizija) in Azije (Libanon, Sirija).

Tadej Kljun bo del slovenske rokometne reprezentance. Foto: Grega Valančič/Sportida

Letošnje bodo potekale v Alžiriji, natančneje v Oranu, kjer se bodo športniki borili v 23 športih (atletika, badminton, lokostrelstvo, športna in ritmična gimnastika, košarka tri na tri, odbojka, balinanje, boks, cestno kolesarstvo, konjeništvo, sabljanje, nogomet, rokomet, judo, karate, jadranje, strelstvo, plavanje, namizni tenis, taekwondo, tenis, vaterpolo, dvigovanje uteži in rokoborba).

V Alžirijo bo odpotovala številčna slovenska odprava, ki bo tekmovala v 21 športih.

ATLETIKA

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Agata Zupin 400 m ovire; 4 x 400 m štafeta Anita Horvat 400 m; 4 x 40 0m štafeta Jerneja Smonkar 80 0m; 4 x 40 0m štafeta Maja Pogorevc 4 x 400 m štafeta Neja Filipič troskok; daljina Eva Pepelnak troskok Filip Jakob Demšar 110 m ovire Gregor Grahovac 4 x 400 m štafeta Jan Luxa troskok Jure Grkman 200 m; 4 x 400 m štafeta Lovro Mesec Košir 4 x 400 m štafeta Robert Renner palica Rok Ferlan 4 x 400 m štafeta

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Albert Šoba vodja ekipe Jurij Rovan trener Matija Šestak trener Srđan Đorđević trener

BADMINTON

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Nika Arih posamezno; dvojice Petra Polanc posamezno; dvojice Andraž Krapež posamezno; dvojice Miha Ivanič posamezno; dvojice

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Matevž Šrekl vodja ekipe/trener

BALINANJE

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Nina Volčina Lyonnaise Progressive Tadeja Petrič Lyonnaise Precision Marko Švara Lyonnaise Precision Martin Zdauc Lyonnaise Progressive

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Bojan Berčič trener

BOKS

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Nik Nikolov Veber -63 kg Tadej Černoga -60 kg

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Vlatko Nikolov trener

DVIGANJE UTEŽI

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Nastasja Štesl 59 kg Jure Škedelj 102 kg

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Damjan Čanžek vodja ekipe/trener

GIMNASTIKA – ŠPORTNA

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Lucija Hribar mnogoboj; ekipno Sara King mnogoboj; ekipno Teja Belak preskok; gred; ekipno Tjaša Kysselef preskok; parter; ekipno Zala Trtnik dvovišinska bradlja; ekipno Luka Bojanc obroči Nikolaj Božič parter

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Nataša Retelj trener Andrej Mavrič trener Sebastijan Piletič trener Urban Sever trener

JADRANJE

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Lin Pletikos Laser Radial Lina Eržen IQFOIL Žan Luka Zelko Laser Liam Orel Laser

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Igor Eržen trener Luka Radelić trener

JUDO

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Andreja Leški -63 kg Anja Štangar -52 kg Anka Pogačnik -70 kg Maruša Štangar -48 kg Metka Lobnik -78 kg Urška Torkar +78 kg David Štarkel -60 kg Martin Hojak -73 kg Vito Dragič +100 kg Narsej Lackovič -90 kg

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Gregor Brod vodja ekipe/trener Andrey Shturbabin trener Branko Vuzem trener Volha Shtyrba trener

KARATE

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Kiti Smiljan kumite -68 kg Urša Haberl kumite -50 kg Niklas Tamše Marinič kumite -60 kg Stefan Joksimović kumite +84 kg

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Matija Matijević trener

KOLESARSTVO – CESTNO

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Eugenia Bujak cestna dirka; kronometer Nika Bobnar cestna dirka Špela Kern cestna dirka Tjaša Sušnik cestna dirka Urška Bravec cestna dirka Urška Pintar cestna dirka; kronometer Aljaž Jarc cestna dirka Boštjan Murn cestna dirka; kronometer David Per cestna dirka Tilen Finkšt cestna dirka

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Gorazd Penko vodja ekipe Uroš Murn trener Igor Bertoncelj tehnično osebje Primož Šegina tehnično osebje Aleš Murn maser

KOŠARKA 3 x 3

IME IN PRIIMEK Ajda Burgar Ana Dora Jeras Katja Sever Špela Berus Blaž Janežič Jan Gršič Matej Sušec Samo Gaberšek

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Stojan Đekanović trener Slavko Vujin trener

LOKOSTRELSTVO – TARČNO

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Ana Umer posamezno 70 m; dvojice 70 m; mešana ekipa 70 m Urška Čavič posamezno 70 m; dvojice 70 m; mešana ekipa 70 m Nina Corel posamezno 70 m; dvojice 70 m; mešana ekipa 70 m

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Den Habjan Malavašič posamezno 70 m; dvojice 70 m; mešana ekipa 70 m Žiga Ravnikar posamezno 70 m; dvojice 70 m; mešana ekipa 70 m Sergej Podkrajšek posamezno 70 m; dvojice 70 m; mešana ekipa 70 m

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Gregor Končan trener

NAMIZINI TENIS

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Ana Tofant posamezno; ekipno Katarina Stražar posamezno; ekipno Sara Tokić ekipno Darko Jorgić posamezno; ekipno Deni Kožul posamezno; ekipno Peter Hribar ekipno

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Andreja Ojsteršek Urh trener Vesna Ojsteršek trener

PLAVANJE

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Daša Tušek 400 m prosto; 800 m prosto Janja Šegel 200 m prosto; 100 m hrbtno; 100 m prosto; 4 x 100 m prosto; 4 x 100 m mešano; 4 x 200 m prosto Katja Fain 200 m prosto; 400 m prosto; 800 m prosto; 400 m mešano; 4 x 100 m prosto; 4 x 100 m mešano; 4 x 200 m prosto Neža Klančar 50 m prosto; 100 m prosto; 50 m delfin; 4 x 100 m prosto; 4 x 100 m mešano; 4 x 200 m prosto Tara Vovk 50 m prsno; 100 m prsno; 4 x 100 m mešano Tjaša Pintar 50 m prosto; 50 m prsno; 100 m prsno; 4 x 100 m prosto; 4 x 200 m prosto Anže Ferš Eržen 200 m mešano; 400 m mešano; 200 m hrbtno Peter John Stevens 50 m prsno; 100 m prsno Primož Šenica Pavletič 200 m hrbtno; 100 m hrbtno; 400 m prosto Sašo Boškan 200 m prosto; 400 m prosto; 50 m hrbtno; 100 m hrbtno

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Metka Sparavec Malenko trener Luka Berdajs trener Matija Medvešek trener

ROKOBORBA – GRŠKO-RIMSKI SLOG

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Luka Gumilar grško-rimski slog 77 kg

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Jure Kuhar trener

ROKOMET

Moška rokometna ekipa

IME IN PRIIMEK Domen Sikošek Pelko Domen Tajnik Gal Gaberšek Gašper Horvat Jernej Drobež Marko Kotar Staš Slatinek Jovičič Tadej Mazej Tadej Kljun Tim Cokan Timotej Grmšek Urban Pipp Uroš Milićević Stefan Zabic Alen Skledar Tim Rozman

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Vid Kavtičnik vodja ekipe Uroš Zorman trener Luka Žvižej pomočnik trenerja Gorazd Škof pomočnik trenerja Rudi Slobodnik tehnično osebje Aljaž Močnik tehnično osebje Jan Lotrič fizioterapevt

SABLJANJE

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Peter Krajnc sablja posamezno Tei Žorž Zaviršek sablja posamezno

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Roberto de Nicola trener

STRELSTVO

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Denis Bola Ujčič 10 m zračna pištola; 10 m zračna pištola ekipno (mešano) Klavdija Jerovšek 10 m zračna puška; 10 m zračna puška ekipno (mešano) Sara Ščuri 10 m zračna pištola Živa Dvoršak 10 m zračna puška; 10 m zračna puška ekipno (mešano) Boštjan Maček trap Denis Vatovec trap Jože Čeper 10 m zračna pištola; 10 m zračna pištola ekipno (mešano) Jure Sočič 10 m zračna puška; 10 m zračna puška ekipno (mešano) Luka Lukić 10 m zračna puška; 10 m zračna puška ekipno (mešano)

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Andreja Vlah vodja ekipe/trener Polonca Sladič trener Andrej Brunšek trener Nikolaj Mejaš vodja ekipe/trener

TAEKWONDO - WT

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Domen Molj -58 kg Lin Kovačič -68 kg Patrik Divkovič +80 kg

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Jure Pantar trener Dragoslav Zarić trener

TENIS

IME IN PRIIMEK DISCIPLINA Pia Lovrič posamezno; dvojice Živa Falkner posamezno; dvojice Maj Premzl posamezno; dvojice Sebastan Dominko posamezno; dvojice

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Branislav Glogovac trener

VATERPOLO

IME IN PRIIMEK Alan Lončarevič Aleksander Cerar Aleksander Paunovič Gašper Fičur Jaša Lah Jošt Čarni Jurij Seljak Lukas Zdravkovič Gligorovski Matija Bernard Čanč Nejc Osel Nikola Rajlič Samo Koder Tim Kačič

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Jure Škof trener Nikola Hajdin pomočnik trenerja

MEDICINSKA EKIPA

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Tomi Kunej vodja zdravniške službe Lana Novič zdravnica Samo Mikl vodja fizioterapevtske službe

IME IN PRIIMEK FUNKCIJA Anja Barič fizioterapevt Andraž Smolej fizioterapevt

VODSTVO