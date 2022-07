Nedelja obogatila slovensko zbirko medalj

Slovenska ženska plavalna štafeta 4 x 200 m prosto je na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu osvojila zlato kolajno s časom 7:59,27. Med četverico sta bili tudi Janja Šegel in Neža Klančar, ki sta si pred tem že priplavali srebro in bron na 100 m prosto. V atletiki je slovenska ženska štafeta 4 X 400 m osvojila srebrno, moška štafeta pa bron.

Slovenska ženska plavalna štafeta 4 x 200 m prosto je osvojila zlato medaljo. Med četverico sta bili tudi Janja Šegel in Neža Klančar, ki sta si pred tem že priplavali srebro in bron na 100 m prosto.

Janja Šegel je bila druga s 54,48 sekunde in je za 12 stotink zgrešila svoje drugo posamično zlato na teh SI, Neža Klančar pa tretja s 55,31 in ima po srebru in bronu že tri posamične medalje.

Drugo odličje si je priplavala tudi Katja Fain, četrta članica štafete pa je bila Tjaša Pintar.

Sašo Boškan je bil v četrtem slovenskem finalu večera šesti na 400 m prosto (3:52,24).

Štafeti 4 X 400 do srebra in brona

Anita Horvat je osvojila še eno odličje v Alžiriji. Foto: Aleš Fevžer Anita Horvat, Maja Pogorevc, Jerneja Smonkar in Agata Zupin so v štafeti 4 X 400 m na sredozemskih igrah v alžirskem Oranu osvojile srebrno medaljo (3:31,51). To je bila predzadnja atletska končna odločitev iger, v zadnji pa so slovenski atleti v štafeti 4 X 400 m osvojili bron (3:05,12). Rok Ferlan, Gregor Grahovac, Jure Grkman in Lovro Mesec Košir so tekli 3:05,12 in bili sprva četrti, po diskvalifikaciji Italije pa so bili na koncu tretji.

V finalu na 110 m ovire je tekel tudi Filip Jakob Demšar in bil šesti (13,72).

Zelko zaostal za štirimi

Žan Luka Zelko je končal SI na petem mestu. Foto: Uroš Kekuš Kleva Mariborčan Žan Luka Zelko je bil v igri za medaljo na sredozemskih igrah v razredu ilca 7, na koncu pa osvojil peto mesto po današnjem 11. mestu v zadnji regati tekmovanja. Liam Orel je v istem razredu zaključil na 16. mestu.

V razredu ilca je Lin Pletikos s tretjim mestom v finalnem plovu prijadrala na skupno deveto mesto, mlada Lina Eržen je med jadralkami na deski iqfoil danes končala na desetem mestu in osvojila skupno 12. mesto.

"Z jadranjem sem zadovoljen, motijo me predvsem nihanja in se moram čez celoten plov boriti, da se vrnem nazaj med deseterico. Vedno naredim eno večjo napako, ki me stane. Sprejmem napačne odločitve na startu, kot sem jo v zadnji regati pred finalom. Leva stran je bila favorizirana. Začel sem preveč rezervirano, imel sem slab start in sem se moral umakniti desno. Prva deseterica je šla mino, regata je trajala kakih 25 minut in mi je zmanjkalo časa, da bi še kaj pridobil," je ocenil Zelko.

Zelko je nastopil na številnih velikih tekmovanjih, tudi lani na olimpijskih igrah v Tokiu. "Organizacija teh SI je nekaj posebnega, bi lahko kar dolgo razlagal. Marsikaj bi lahko bolje organizirali, pri nas posebej med posameznimi plovi. Vremenski pogoji pa so bili podobni našim v Jadranskem morju," je še povedal Zelko.

Vatovec peti v trapu

Denis Vatovec je poskrbel za najboljši slovenski rezultat v trapu. Foto: STA Slovenski strelec Denis Vatovec je na sredozemskih igrah osvojil peto mesto v trapu. V zaključnem boju osmerice za medalje je izpadel na tretjem mestu v drugem polfinalnem delu štirih strelcev in se ni uvrstil v zaključni boj četverice za odličja. Boštjan Maček, drugi slovenski predstavnik, je s 116 zadetimi tarčami končal kvalifikacije na 12. mestu.

Vatovec se je kar dobro spoprijateljil s streliščem v drugem največjem alžirskem mestu in je bil ves čas med najboljšimi. Po dnevu kvalifikacij v soboto je bil četrti z 72 zadetimi glinastimi golobi. S 120 golobi je delil peto mesto po današnjem drugem delu kvalifikacij.

V popoldanskem izločilnem finalnem delu se je meril z dvema turškima tekmecema in predstavnikom San Marina. Po strelih je eden izmed turških tekmecev izpadel, Vatovec pa je opravil vseh 25 strelov, vendar zaostal za tekmecema, Gian Marco Berti iz San Marina je zadel 20 golobov, Turek Oguzan Tuzun 19, enega manj pa Vatovec.

V začetku zadnjih dveh serij se je pojavil pes na strelišču. Nadaljevali so po premoru, ko se je dovolj umaknil, kar je zmedlo tekmovalce, ki so zgrešili v seriji, Vatovec 23. in predzadnji strel. To je bilo preveč za boj za odličja, kjer je zlato pripadlo Oguzanu.

Slovenski nastopi v taekwondoju, sabljanju, košarki 3X3 ...

Začeli so se boji v taekwondoju. Lin Kovačič je v prvem dvoboju v kategoriji do 68 kg s 17:15 premagal Maročana Abdelbasseta Vasfija. V četrtfinalu ga je za delitev petega mesta nato z 20:11 ugnal Grk Konstantinos Chamalidis.

Patrik Divkovič je v kategoriji nad 80 kg izgubil že prvi obračun, z 10:2 ga je porazil Italijan Roberto Botta.

V sabljanju je Peter Kranjc zmagal dvakrat in prav tolikokrat izgubil v predtekmovalni skupini B, nato ga je v šestnajstini finala s 15:7 ugnal Egipčan Ziad Elsisi. Tei Zaviršek Žorž je izgubil vseh šest dvobojev.

Košarkarji 3X3 so pozno sinoči premagali Ciper in osvojili 11. mesto, Slovenke pa bodo po sobotnem četrtfinalnem porazu s Francozinjami zvečer igrale s Portugalsko za razvrstitev.