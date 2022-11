Sašo Bertoncelj v Italiji izvoljen za predsednika

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Sašo Bertoncelj bo skušal postati najboljši predsednik komisije športnikov do zdaj.

Sašo Bertoncelj bo skušal postati najboljši predsednik komisije športnikov do zdaj. Foto: Matic Klanšek Velej/Sportida

"Hvala vsem športnikom, ki so glasovali zame. Skušal jih bom predstavljati po najboljših močeh in postati najboljši predsednik komisije športnikov do zdaj," je po izvolitvi povedal 38-letni nekdanji dolgoletni prvi mož slovenske gimnastične vrste.

Saša Bertonclja je podprl tudi Olimpijski komite Slovenije (OKS).