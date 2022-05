Slovenska rekorderka do novega uspeha

V skoku s palico je bila druga norveška rekorderka Lene Onsrud Retzius (4,65 m), na 1500 m pa je slavila 20-letna Etiopijka Diribe Welteji (3:59,19), nekdanja mladinska svetovna prvakinja.

Šutejeva je začela na višini 4,30 m in letvico prvič preskočila. Nato je izpustila 4,40 m ter imela veliko dela na naslednjih dveh višinah. Na 4,50 in 4,60 m je bila uspešna šele v tretjih in zadnjih skokih ter se znašla na četrtem mestu. Nato pa je brez poprave z odliko opravila z letvico na 4,65 m in vnovič prevzela vodstvo.

Druga in edina preostala tekmovalka v konkurenci je bila tedaj le še Lene Onsrud Retzius. Za uspeh na 4,65 m je potrebovala obe popravi. Na zadnji višini tekme, 4,70 m, je Norvežanka prva trikrat letvico podrla in končala tekmovanje, takoj nato ji je sledila na isti način še Šutejeva.

Mišmaš Zrimšek je bila 12. med 18 uvrščenimi tekmovalkami v glavnem teku mitinga na 1500 m. Grosupeljčanka, ki zadnja leta živi v Kamniku, se vrača po poškodbi, zaradi katere je predčasno končala lansko sezono po olimpijskih igrah v Tokiu, kjer je bila šesta na 3000 m zapreke. To je njena glavna disciplina. S pravimi tekmami bo začela julija, pred svetovnim prvenstvom julija v Eugenu v ZDA pa bo tekmovala na 3000 m zapreke le na eni tekmi, na diamantni ligi v Parizu 18. julija.