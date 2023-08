Lia Apostolovski postavila osebni rekord in zaostala le za svetovno prvakinjo

Triindvajsetletna Lia Apostolovski je prejšnji osebni rekord, 1,92 m, postavila 13. junija 2020 v Slovenski Bistrici. Pred njo je sedaj v slovenski atletski zgodovini le še Britta Bilač, ki je 14. avgusta 1994 v Helsinkih skočila natančno dva metra in osvojila zlato medaljo na evropskem prvenstvu. Apostolovski si je doslej delila tretje mesto z Lidijo Lapajne, pred njima je bila še Maruša Černjul (1,93 m).

Izmed slovenskih atletinj je višje kot Lia Apostolovski skočila le rekorderka Britta Bilač. Foto: Reuters

"Zelo sem vesela in zadovoljna, ker je končno vse šlo meni na roko. Najprej sem po treh letih z 1,92 metra izenačila osebni rekord, potem pa sem preskočila še letvico na 1,95 metra. Presrečna sem. To mi je uspelo v zelo močni konkurenci in v lepem vremenu. Končno sem tehnično dobro opravila celotno tekmo, na ta trenutek sem čakala zelo dolgo," se je od zadovoljstva smejalo Apostolovski, katere oče Sašo Apostolovski je bil nekdanji slovenski rekorder v isti disciplini.

Tekma v Heilbronnu je potekala na mestnem trgu sredi zgodovinskih znamenitosti ter je bila zadnja za Apostolovski pred svetovnim prvenstvom med 19. in 27. avgustom v Budimpešti na Madžarskem.

Desetkoračni zalet ji je tokrat zelo uspel

Naslednij cilj? SP v Budimpešti. Foto: Reuters "Naslednji teden bom šla za nekaj dni na priprave za čim boljši nastop v madžarski prestolnici. Sem v dobri formi, sedaj moram le še graditi na tehničnih prvinah, desetkoračni zalet mi je tokrat zelo uspel. Pred SP pa ne želim ničesar napovedovati, najprej se bom osredotočila na kvalifikacije," je dodala Apostolovski.

Konec prejšnjega meseca je zmagala v Luksemburgu na mitingu bronaste serije svetovne atletike, preskočila je 1,90 metra in izenačila svoj dotlej najboljši izid v sezoni in napovedala dober nastop na SP. Bronasta je bila pred dvema letoma na EP do 23 let, 12. pa v finalu lanskega članskega SP v Eugenu in sedma tudi na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji.