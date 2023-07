Lia Apostolovski najboljša v Luksemburgu

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Lia Apostolovski je zmagala v skoku v višino v Luksemburgu na mitingu bronaste serije svetovne atletike, preskočila je 1,90 metra in izenačila svoj najboljši izid v sezoni. Druga je bila Grkinja Tatiana Gusin z 1,84 metra.

Slovenska atletinja Lia Apostolovski je v drugem skoku preskočila svojo začetno višino na 1,81 m, nato pa je v prvih skokih zmogla 1,84, 1,87 in 1,90 m. Šele na 1,93 m je letvico trikrat podrla.

"Zelo sem vesela, ker so bili danes zahtevni pogoji. Bilo je precej vetrovno in hladneje kot v domovini. Na začetni višini sem morala obleči bundo, ki sem jo imela v nahrbtniku, da sem ostala ogreta. To je moja prva tekma tega poletja, ko sem skakala iz desetkoračnega zaleta, s katerega sem sicer skakala že lani. Občutki se mi morajo še malo sestaviti, a sem vesela, da sem skočila prek 1,90 m," je povedala Apostolovski.

Pred tem je 21. julija na svoji prvi tekmi na diamantni ligi v karieri v Monaku z 1,90 m postavila njen izid sezone in tekmo končala na osmem mestu. Ponovitev tega izida v Luksemburgu je lepa motivacija za svetovno prvenstvo v drugi polovici avgusta v Budimpešti.

Triindvajsetletna članica Massa je osebni rekord, 1,92 m, postavila leta 2020. Bronasta je bila pred dvema letoma na EP do 23 let, 12. pa v finalu lanskega članskega SP v Eugenu in sedma tudi na lanskem evropskem prvenstvu v Nemčiji.