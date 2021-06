Kristjan Čeh na Finsko, večina ostalih na balkansko prvenstvo

Čeh je prvi mednarodni nastop v tej sezoni opravil konec prejšnjega tedna, ko je prepričljivo zmagal na ekipnem evropskem prvenstvu v Stari Zagori in ugnal tudi aktualnega evropskega prvaka iz Litve Andriusa Gudziusa.

Slednjega na Finskem ne bo, so pa na startnem seznamu svetovni prvak iz Švedske Daniel Stahl, Nemec Christoph Harting, olimpijski zmagovalec leta 2016 v Riu de Janeiru, Južnoafričan Frantz Kruger, tretji na OI leta 2000 v Sydneyju, ki sedaj nastopa za Finsko, Šved Simon Pettersson, četrti na EP 2018 v Berlinu, ter Gudni Valur Gudnason, ki je lani z 69,35 m postavil islandski rekord.

"Zanimiva tekma bo. Vse sem že premagal, razen Stahla."

"Danes zjutraj sem v Tallinnu v Estoniji opravil še regeneracijo, potem me je čakala pot z letalom, sedaj pa z vlakom na prizorišče sobotne tekme. Formo sem kar zadržal tudi po Stari Zagori, mogoče mi jo bo uspelo celo nekoliko stopnjevati. Na treningih mi gre zelo dobro, konstantno imam lepe daljave, zadovoljen sem tudi s tehnično izvedbo. Jutri bo zanimiva tekma, Pettersson in Stahl sta v tej sezoni tudi vrgla prek 69 m, Harting bo tudi na tekmi. Vse sem že premagal, razen Stahla. Komaj čakam, pokazati želim, česa sem zmožen," je dejal Čeh.

V začetku julija bo tekmoval tudi na diamantnih tekmah v Oslu in Stockholmu, kjer bo nastopil celoten svetovni vrh v metu diska. Ptujčan ima še vedno drugi izid sezone na svetu (69,52 m), pred njim je le Stahl (69,71), tretji je Pettersson (69,48 m).

Klara Lukan bo ta konec tedna tekla na balkanskem prvenstvu v Smederevu. Foto: Grega Valančič/Sportida

V Smederevu slovenska trinajsterica

V Smederevu bodo v soboto in nedeljo v štafeti mlajših članov Lovro Mesec Košir, Jure Grkman, Gregor Grahovac in Jan Vukovič, Neja Filipič (troskok) Maja Mihalinec Zidar (100 in 200 m), Joni Tomičič Prezelj (100 m ovire), Lia Apostolovski (višina), Jerneja Smonkar (800 m), Anita Horvat (400 m), Klara Lukan (5000 m), Eva Pepelnak (troskok), Agata Zupin (400 m ovire), Maja Pogorevc (400 m), Kaja Debevec (100 m), Maja Bedrač (daljina), Gala Trajkovič (400 ovire), Maruša Černjul (višina), Karin Gošek (3000 m zapreke) in Liza Lap (disk).

Tekmovali bodo tudi Žan Rudolf (800 m), Filip Jakob Demšar (110 m ovire), Matevž Šuštaršič (100 in 200 m), Jan Brešan (5000 m), Luka Janežič (400 m), Nino Celec (daljina), Dino Subašič (daljina), Rok Ferlan (400 m), Robert Renner (palica), Smonkarjeva, Zupinova, Pogorelčeva in Hrovatova pa bodo tekle tudi v štafeti 4 X 400 m.

Za mnoge bo to ena zadnjih priložnosti v lovu na norme za olimpijske igre v Tokiu, rok poteče 29. junija.

