Slovenska atletika si je v Bolgariji zagotovila prvo ligo

Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Rok Ferlan in Luka Janežič so v zadnji disciplini, štafeti 4 X 400 m, zmagali z izjemnih 3:05,33 in se zelo približali slovenskemu rekordu (3:02,70), ki so ga Miro Kocuvan, Boštjan Horvat, Jože Vrtačič in Matija Šestak dosegli 28. avgusta 1999 na svetovnem prvenstvu v Sevilli.

Tik pred tem so Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc in Anita Horvat na 4 X 400 m na drugem mestu s 3:30,90 popravile državni rekord (3:34,19), ki so ga Zupinova, Smonkarjeva, Ana Benko in Horvatova tekle 25. junija 2017 na ekipnem EP v Tel Avivu.

Drugi so bili še Filip Jakob Demšar na 110 m ovire (13,95), presenetljivo pa na 800 m Jan Vukovič (1:48,28) in Axel Luxa (16,08 m) v troskoku, kjer pa ni bilo pomembne konkurence.

Agata Zupin, Jerneja Smonkar, Maja Pogorevc in Anita Horvat so na 4 X 400 m popravile državni rekord. Foto: Peter Kastelic/AZS

V zelo močni svetovni pa je bila tretja Lia Apostolovski v skoku v višino z izidom sezone (1,88 m), to mesto je Neja Filipič zasedla v skoku v daljino (6,27 m), četrtouvrščeni Vid Botolin pa je na 3000 m (8:04,23) izboljšal 41 let star slovenski rekord do 20 let Staneta Rozmana.

Četrta sta bila še Robert Renner v skoku s palico, kjer pa ni preskočil niti petih metrov (4,90 m), in Maja Mihalinec Zidar na 200 m (23,88), na tej razdalji bo nastopila na olimpijskih igrah v Tokiu.

Čeh je v metu diska začel s 64,65 m, kar bi bilo dovolj za zmago, potem pa je še izboljšal dosežek na zelo dobrih 66,55 m. V tretji in četrti, zadnji seriji, pa je z orodjem zadel zaščitno mrežo. Dobil je tudi dvoboj z aktualnim evropskim prvakom iz Litve Andriusom Gudziusom, ki je bil drugi (63,90 m).

Čeh je v metu diska začel s 64,65 m, kar bi bilo dovolj za zmago, potem pa je še izboljšal dosežek na zelo dobrih 66,55 m. Foto: Peter Kastelic/AZS

Čeh malo bolj živčen kot običajno

"Lepo je premagati evropskega prvaka, poleg tega pa sem vrgel prek 66 m in to je zelo dobra daljava. V prvem metu sem skušal zagotovo imeti veljaven met, ker je to edina tekma s tremi serijami in eno dodatno, torej je bilo zelo malo metov. Zato sem bil malo bolj živčen kot običajno. Najdaljši met kljub temu ni bil najboljši. V četrti seriji sem šel malo na silo, premalo sem zablokiral met in je šel disk v mrežo, kot tudi že v prejšnjem poskusu. Pričakoval sem 65, 66 m in to tudi dosegel," je dejal Čeh, ki je bil vesel navijačev iz reprezentance, ki so ga podpirali na pomožnem stadionu, kjer so potekali meti diska in kladiva.

Marušo Mišmaš Zrimšek v zaključku pobralo

Mišmaš Zrimškova je na osrednjem stadionu Beroe za osem sekund izboljšala osebni rekord in za krog ali več ugnala vse tekmice. "Prvi kilometer je bil prepočasen, potem sem pospešila, tako da bi lahko dosegla še boljši čas. A je bila, moram priznati, tekma za dva kroga predolga zame in me je v zaključku 'pobralo'. Imela sem težave z desnim biscepsom v zadnjih dnevih, a sem le sredi teka začutila bolečino, drugače je bilo v redu, kar me tudi zelo veseli," je bila zadovoljna tudi slovenska reprezentantka.

Lija Apostolovski je zaostala le za Litovko Airine Palšyte (1,93 m), nekdanjo evropsko podprvakinjo in evropsko dvoransko prvakinjo iz leta 2017, ter domačinko Mirelo Demirevo (1,91 m), olimpijsko podprvakinjo.

"Lepo je bilo, da sem končno skakala na višinah prek 1,90 m, in sem zelo zadovoljna tako z uvrstitvijo v zelo močni konkurenci, kot tudi z doseženim rezultatom. Poleg tega pa sem prinesla še sedem točk za svojo reprezentanco," je bila tudi s pogoji in lepim vremenom zadovoljna Apostolovska.

Jure Grkman, Lovro Mesec Košir, Rok Ferlan in Luka Janežič so v štafeti 4 X 400 m zmagali z izjemnih 3:05,33 in se zelo približali slovenskemu rekordu. Foto: Peter Kastelic/AZS

Izidi se izboljšujejo

"Zadržala sem uvrstitev, ki sem jo imela glede na prijave. Malo sem utrujena po treh nastopih na tem EP. Zaradi težav s poškodbo na začetku sezone sem izpustila del treningov teka v zavoju. To mi sedaj manjka, se pa izidi izboljšujejo in to je pomembno, vem pa tudi, kaj moram še izboljšati," je pojasnila Mihalinec Zidar.

Demšar je pričakoval zmago. "Imel sem prvi prijavljeni izid, tudi dosežen čas ni najboljši. Tehnično tek ni bil slab, bilo pa je nekaj napak vmes. Mogoče sem malo premalo aktivno tekel med ovirami in prek druge in tretje ovire nisem pridobil hitrosti. Ta je bila tako taka, kot na prvi oviri," je bil malce razočaran Demšar.

Vukovič je bil ves čas med prvimi, veliko prednost pa si je pritekel Madžar Balasz Vindics in na koncu povsem omagan zmagal, le meter pa je za njim zaostal slovenski predstavnik, ki je imel po silovitem finišu veliko prednost pred zasledovalci.

Malo jezen, ker se ni 'prijel' prvega tekača iz Madžarske

"Zelo sem zadovoljen, tek je bil lep, pa malo jezen, ker se nisem 'prijel' prvega tekača iz Madžarske. A me je v prvih 100 m oviral hrvaški predstavnik in me skoraj izrinil iz steze. V zadnjih 200 m sem lovil Madžara, ki ga je začelo pobirati, iztisnil sem vse iz sebe, ampak ga nisem mogel prehiteti," je povedal Vukovič.

Slovenija je bila po prvem dnevu in po 21 od 40 disciplin tudi tretja ter je to mesto s 233 točkami zadržala tudi drugi dan tekme. Zmagala je Madžarska (255) pred Dansko (245,5).

V uvodnem dnevu sta slavili Tina Šutej v skoku s palico in Klara Lukan na 3000 m. Drugi so bili Jerneja Smonkar na 800 m, Luka Janežič na 400 m in Neja Filipič v troskoku. Tretja mesta so osvojili Anita Horvat na 400 m, na 100 m Maja Mihalinec Zidar (11,73) ter obe štafeti 4 X 100 m.

Izidi, drugi dan: * končni skupni vrstni red (40 od 40):

1. Madžarska 255

2. Danska 245,5

3. Slovenija 233

4. Litva 203

5. Bolgarija 197

6. Slovaška 187,5

7. Latvija 177,5

8. Hrvaška 174

9. Islandija 116,5 - brez nastopa, izpad v tretjo ligo

Avstrija, Izrael, Rusija - prve tri ekipe napredujejo v prvo ligo * posamično, drugi dan: * moški:

- 200 m (veter: -0,2 m/s):

1. Simon Hansen (Dan) 20,92

2. Gediminas Truskauskas (Lit) 20,92

3. Tamas Mate (Mad) 20,99

...

6. Jure Grkman (Slo) 21,57 - 800 m:

1. Balasz Vindics (Mad) 1:47,83

2. Jan Vukovič (Slo) 1:48,28

3. Lobo B. Vedel (Dan) 1:48,72 - 3000 m:

1. Baldvin Magnussen (Isl) 8:01,56

2. Joel Ibler Lillesoe (Dan) 8:01,88

3. Márk Voros (Mad) 8:03,26

4. Vid Botolin (Slo) 8:04,23 - 110 m ovire (-1,7 m/s):

1. Stanislav Stankov (Bol) 13,85

2. Filip Jakob Demšar (Slo) 13,95

3. Balint Szeles (Mad) 14,22 - 3000 m zapreke:

1. Mitko Cenov (Bol) 8:33,80

2. Jakob D. Abrahamsen (Dan) 8:37,20

3. Istvan Palkovits (Mad) 8:47,85

...

9. Klemen Vilhar (Slo) 8:35,43 - 4 x 4100 m:

1. Slovenija 3:05,33

2. Slovaška 3:10,49

3. Danska 3:12,10 - palica:

1. Mareks Arents (Lat) 5,51

2. Jan Zmoray (Slk) 5,10

3. Jevgenij Enev (Bol) 5,10

4. Robert Renner (Slo) 4,90 - troskok:

1. Georgi Conov (Bol) 16,35

2. Jan Luxa (Slo) 16,08

3. Tibor Mortensen (Dan) 15,45 - disk:

1. Kristjan Čeh (Slo) 66,55

2. Andrius Gudžius (Lit) 63,90

3. Martin Marković (Hrv) 62,75 - kopje:

1. Edis Matuisevicius (Lit) 83,00

2. Patriks Galiums (Lat) 78,13

3. Mark Slavov (Bol) 77,92

...

6. Matija Kranbjc (Slo) 71,60 * ženske:

- 200 m (+1,3 m/s):

1. Akvile Andrukaiytyte (Lit) 23,65

2. Irina Efimova (Bol) 23,67

3. Jusztina Oboti (Mad) 23,71

4. Maja Mihalinec Zidar (Slo) 23,88 - 1500 m:

1. Maja Pačarić (Hrv) 4:23,68

2. Greta Varga (Mad) 4:24,33

3. Lucia H. Klocova (Slk) 4:25,82

..

6. Veronika Sadek (Slo) 4:28,29 - 5000 m:

1. Maruša Mišmaš Zrimšek (Slo) 15:30,61

2. Valgreen Pettersen (Dan) 16:03,87

3. Bojana Bjeljac (Hrv) 16:05,10 - 100 m ovire (-1,1 m/s):

1. Stanislava Škvarakova (Slk) 13,33

2. Mette Gravversgaard (Dan) 13,36

3. Ivana Lončarek (Hrv) 13,43

...

5. Joni Tomičič Prezelj (Slo) 13,53 - 4 X 400 m:

1. Madžarska 3:30,82

2. Slovenija 3:30,90, slo. rekord

3. Slovaška 3:34,29 - višina:

1. Airine Palyšite (Lit) 1,93

2. Mirela Demireva (Bol) 1,91

3. Lia Apostolovski (Slo) 1,88 - daljina:

1. Petra Farkas (Mad) 6,43

2. Iguaile Petrokaite (Lit) 6,41

3. Neja Filišič (Slo) 6,27 - krogla:

1. Erna S. Gunnarsdottir (Isl) 15,94

2. Marija Tolj (Hrv) 15,60

3. Violetta Veiland (Mad) 15,48

...

7. Tjaša Krioćan (Slo) 13,90 - kladivo:

1. Katarin Koch Jacobsen (Dan) 68,38

2. Laura Igaune (Lat) 67,95

3. Martina Hrašnova (Slk) 67,11

...

8. Veronika Domjan (Slo) 27,68

