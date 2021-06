Slovenska reprezentanca tretja po prvem dnevu, Lukanova rekordna

Drugi so bili Jerneja Smonkar z osebnim rekordom na 800 m (2:03,37), Luka Janežič z izidom sezone na 400 m (46,37) in Neja Filipič, ki je v troskoku s 14,21 m normo za olimpijske igre v Tokiu (14,32 m) zgrešila za 11 cm.

Tretja mesta so osvojili Anita Horvat na 400 m (52,94), Maja Mihalinec Zidar na 100 m (11,73) in obe štafeti 4 x 100 m.

Četrti so bili Veronika Domjan v metu diska (52,83 m), Ian Matic Guček (51,45) in Agata Zupin 400 m z ovirami, ki je s 57,39 tekla le stotinko slabše od svojega izida sezone. Sedemnajstletni Guček je na svojem prvem članskem nastopu za reprezentanco tekel tretji izid kariere.

Slovenija je po 21 od 40 disciplin tretja, ima 108 točk ter je 11,5 točke pred četrto Slovaško. Prepričljivo vodi Madžarska (138,5 točke) pred Dansko (133).

Prvi dan nihče v ekipi ni razočaral, nastope pa je začela Šutejeva, ki je začela skakati, ko so ostale končale, opravila pa je le en uspešen poskus.

Tina Šutej je s 4,25 m slavila v skoku s palico. Foto: Peter Kastelic/AZS

Šutejeva ni želela tvegati

"Zadovoljna sem, prinesla sem devet točk ekipi. Pred mojim prvim skokom je začel padati dež. Ko sem preskočila svojo začetno višino sva se s trenerjem posvetovala, ali bi sploh nadaljevala. Nisem želela tvegati poškodbe, zato je dejal, da naj končam. Svoje sem naredila in sem potem neobremenjeno spremljala reprezentančne sotekmovalce," je povedala Šutejeva.

Rahel dež je padal le med njenim nastopom, sicer pa je kljub slabim napovedim tekmovanje potekalo v lepem vremenu. Lukanova, ki tako kot Šutejeva ni imela prave konkurence, je za drugo zmago vodila od starta do cilja in številne prehitela za krog in več.

"Super sem zadovoljna, rekord sem izboljšala za 12 sekund. Vesela sem, da mi je to uspelo v solo teku, po načrtu, da tečem na polno. Uspelo mi je zadržati ritem ves čas, potrdila sem dobro formo," je bila zadovoljna Lukanova.

Tudi Janežič zadovoljen ...

Tudi Janežič je prizorišče zapustil vesel, četudi je zmago izgubil v zadnjih metrih: "Z nastopom sem zadovoljen, ker sem tekel povsem brez bolečin. To je bistvo tega teka. Malo mi je žal, ker na koncu nisem pričakoval, da bom tako blizu Slovaka, in me je prehitel. Ampak glede na okoliščine, imel sem dolgo težave s poškodbo, sem zadovoljen tako z uvrstitvijo kot izidom."

"Malo mi je žal, ker na koncu nisem pričakoval, da bom tako blizu Slovaka, in me je prehitel." Foto: Peter Kastelic/AZS

Filipičevi je že uspešen drugi skok (13,98 m) prinesel drugo mesto, ob dveh prestopih pa je v zadnji, četrti seriji, zmogla največ. A je bila razočarana, ker je bila že drugič v kratkemu času tako blizu nastopu na OI, poleg tega pa je olimpijsko normo dosegla Bolgarka Gabrijela Petrova (14,42 m).

... Filipičeva pa ne

"Sedaj je trideset tekmovalk z normo za OI, le še za dve je prostor iz razvrstitve na svetovni lestvici, in to le, če ne bo še katera dosegla norme. Upam, da jo bom sama konec naslednjega tedna na balkanskem prvenstvu v Beogradu. Zato danes nisem zadovoljna, imela sem dobre pogoje, tudi dovolj dolg skok, pa nisem prišla na odrivno desko. To mi je uspelo v tretji seriji, v zadnji pa sem zelo raztegnila zadnji korak, in še vedno skočila daleč," je povedala Filipičeva in dodala, da je bilo zaradi spreminjanja vetra zelo težko zadeti odrivno desko.

"Zelo sem zadovoljna, a vidim sedaj, da lahko tečem še hitreje. Imam še veliko moči, četudi sem osebni rekord iz prejšnje tekme v Mariboru izboljšala za pol sekunde. Vedela sem, da bo šla Latvijka naprej, potem pa sem pred ciljem še malo dodala in jo na koncu celo prehitela. Super, zelo lep tek mi je uspel," je bila zadovoljna tudi Mislinjčanka Smonkarjkeva,

Dober start in sunek vetra

Mihalinec Zidarjeva bi lahko zmagala na 100 m, če bi se približala izidu sezone (11,62). Z osebnim rekordom je zmagala Madžarka Jusztina Csoti (11,65), Mozirjanka pa je delila tretje mesto z Danko Mathilde U. Kramer, obe sta imeli do tisočinke isti čas. Pihal pa je zelo močan veter v prsi (-1,9 m/s).

"V drugi polovici tekma je bil zelo konkreten sunek vetra v prsi. Sem pa dobro startala, kar mi je manjkalo na prejšnjih tekmah. Treningi z večjo intenzivnostjo se bodo še bolj pokazali na naslednjih tekmah. V nedeljo si na 200 m želim manj vetrovnih sunkov, kot danes."

"Finiš je bil super, kar pa je vse, kar je bilo dobrega pri mojem teku." Foto: Peter Kastelic/AZS

Anita Horvat je odlično finiširala in nadoknadila zaostanek za vodilnimi, ki pa je bil prevelik, da bi bila višje od tretjega mesta.

"Finiš je bil super, kar pa je vse, kar je bilo dobrega pri mojem teku. Skušala sem začeti hitro, a sem se že kmalu počutila zelo utrujena. Po 200 m pa mi je bilo zelo težko in šele v zaključku sem skušala iztržiti dober izid," je dodala Horvatova, ki jo v nedeljo, tako kot Janežiča, čaka štafetni tek na 4 X 400 m. Od teh dveh zadnjih disciplin tekmovanja vodstvo ekipe veliko pričakuje.

Izidi, prvi dan: Skupni vrstni red (21 od 40): 1. Madžarska 138,5 točke 2. Danska 133 3. Slovenija 119,5 4. Slovaška 108 5. Litva 100 6. Bolgarija 100 7. Latvija 93,5 8. Hrvaška 89,5 9. Islandija 58

Posamično: Moški: - 100 m (veter: +1,7 m/s): 1. Kojo Musah (Dan) 10,21 2. Roberts Janis Zalitis (Lat) 10,46 3. Tamas Mate (Mad) 10,46 ... 6. Tilen Ovniček (Slo) 10,69 - 400 m: 1. Šimon Bujna (Slk) 46,32 2. Luka Jasnežić (Slo) 46,37 3. Gustav Lundholm Nielsen (Dan) 46,98 - 1500 m: 1. Simas Bertašius (Lit) 3:46,24 2. Istvan Szogi (Mad) 3:47.28 3. Baldvin Magnussen (Isl) 3:47,54 ... 8. Vid Botolin (Slo) 3:49,83 - 5000 m: 1. Hlynur Andresson (Isl) 14:13,73 2. Levente Szemerei (Mad) 14:20,15 3. Mikkel Dahl Jessen (Dan) 14:23,48 ... 6. Jan Kokalj (Slo) 14:38,75 - 400 m ovire: 1. Mate Koroknai (Mad) 50,00 2. Martin Kučera (Slk) 50,66 3. Maksims Sincukovs (Lat) 50,87 4. Matic Ian Guček (Slo) 51,45 - 4 x 100 m: 1. Danska 39,40 2. Slovaška 40,26 3. Slovenija 40,34 - višina: 1. Tihomir Ivanov (Bol) 2,26 2. Adrijus Glebauskas (Lit) 2,17 3. Lukaš Berr (Slk) 2,17 ... 8. Axel Luxa (Slo) 2,01 - daljina: 1. Boris Linkov (Bol) 7,72 2. Sebastian Ree Pedersen (Dan) 7,70 3. Edvins Hadakovs (Lat) 7,43 ... 5. Nino Celec (Slo) 7,28 - krogla: 1. Kristoffer Thomsen (Dan) 19,21 2. Georgi Ivanov (Bol) 18,10 3. Balazs Toth (Mad) 17,93 ... 5. Blaž Zupančič (Slo) 16,90 - kladivo: 1. Marcel Lominicky (Slk) 76,18 2. Daniel Raba (Mad) 71,92 3. Nikola Mihov (Bol) 65,80 ... 7. Jurček Korpič Lesjak (Slo) 57,42 Ženske: - 100 m (-1,9 m/s): 1. Jusztina Csoti (Mad) 11,65 2. Monika Weigertova (Slk) 11,70 3. Mathilde U. Kramer (Dan) 11,73 (0,730) . Maja Mihalinec Zidar (Slo) 11,73 (0,730) - 400 m: 1. Evelin Nadhazy (Mad) 52,85 (0,850) . Agata Šerkešnene (Lit) 52,85 (0,850) 3. Anita Horvat (Slo) 52,94 - 800 m: 1. Bianka Bartha Keri (Mad) 2:02,72 2. Jerneja Smonkar (Slo) 2:03,37 3. Liga Velvere (Lat) 2:03,49 - 3000 m: 1. Klara Lukan (Slo) 8:48,80 2. Bojana Bjeljac (Hrv) 9:10,65 3. Helene Svane (Dan) 9:29,34 - 400 m ovire: 1. Modesta Juste Morauskaite (Lit) 56,28 2. Daniela Ledecka (Slk) 56,36 3. Janka Molnar (Mad) 56,81 4. Agata Zupin (Slo) 57,39 - 3000 m ovire: 1. Anna Emilie Moeller (Dan) 9:49,93 2. Greta Karinauskaite (Lit) 10:04,92 3. Zita Kacser (Mad) 10:28,36 4. Karin Gošek (Slo) 10:46,21 - 4 X 100 m: 1. Madžarska 44,38 2. Danska 44,58 3. Slovenija 45,28 - palica: 1. Tina Šutej (Slo) 4,25 2. Hanga Klekner (Mad) 4,15 3. Caroline Bonde Holm (Dan) 4,15 - troskok: 1. Gabrijela Petrova (Bol) 14,42 2. Naja Filipič (Slo) 14,21 3. Dovile Kilty (Lit) 13,95 - disk: 1. Marija Tolj (Hrv) 58,78 2. Kathrine Bebe (Dan) 56,89 3. Dora Kerekes (Mad) 56,63 4. Veronika Domjan (Slo) 52,92 - kopje: 1. Liveta Jasiunaite (Lit) 61,18 2. Madara Palameika (Lat) 55,77 3. Angela Moravcsik (Mad) 52,48 ... 8. Alyssa Lamut (Slo) 40,37

