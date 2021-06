"V zvezi bomo pomagali, da bo imel Čeh ustrezno podporo"

Upravni odbor Atletske zveze Slovenije (AZS) je namreč že v začetku leta napovedal omenjeni znesek nagrade, ki ga bodo razdelili med atlete, je povedal nekdanji atlet in sedaj podpredsednik AZS Primož Feguš.

V tretjo ligo sta po tekmi v Stari Zagori izpadla Avstrija in Izrael, ki nista nastopila zaradi težav v ekipah z novim koronavirusom, ter Rusija, ki kot reprezentanca zaradi sistematične zlorabe dopinga pred leti še vedno ne more tekmovati kot samostojna ekipa.

V Cluju Napoki v Romuniji je prav tako minuli konec tedna potekala prva liga, v superligo sta se uvrstili zmagovalka Češka in druga Belorusija, Irska ni nastopila, izpadli sta še Romunija in Estonija. Že konec maja pa je potekala najvišja, superliga, v Šleziji je gostiteljica Poljska ubranila naslov izpred treh let, Ukrajina ni nastopila, izpadla je še sedmouvrščena Portugalska.

Slednji reprezentanci bosta tako slovenski tekmici na ekipnem EP v prvi ligi čez dve leti, ko bodo na startni listi še tekmovalci iz Nizozemske, Švice, Turčije, Švedske, Finske, Grčije, Norveške in Belgije, ter Madžarska in Danska, prvouvrščeni ekipi druge lige.

"Na tekmovanje smo se dobro pripravili in smo pričakovali tretje mesto. Smo zelo zadovoljni in veseli, tudi zato, ker so analize pred EP napovedovale tesen boj za tretje mesto," pravi Uroš Verhovnik. Foto: Peter Kastelic/AZS

Želijo si dolgoročnega obstanka

"Pred osmimi leti smo bili nazadnje v prvi ligi, kamor reprezentanca Slovenije tudi sodi, zato želimo v njej tudi dolgoročno obstati. To predstavlja izziv za razvoj slovenske atletike, zveza pa se bo potegovala tudi za pridobitev organizacije ekipnega EP čez dve leti, kar bi zagotovilo lažjo izvedbo zastavljenih razvojnih ciljev AZS. Uspeh tokratne ekipe je plod načrtnega dela v zadnjih petih letih z velikim poudarkom na pomenu ekipe, ki zagotovo povleče posameznike, da dosegajo vrhunske rezultate," je povedal Feguš.

Reprezentanca ga je po podelitvi na Stadionu Beroe sinoči vrgla korito vodne ovire za tek na 3000 m zapreke. "Na tekmovanje smo se dobro pripravili in smo pričakovali tretje mesto. Smo zelo zadovoljni in veseli, tudi zato, ker so analize pred EP napovedovale tesen boj za tretje mesto. Na koncu pa smo si napredovanje zagotovili s 30 točkami prednosti, zato je bila večja sproščenost v zadnjih dveh disciplinah. Ženska štafeta 4x400 m je dosegla državni rekord, moška pa zanesljivo zmagala," pa je EP strnil trener in nekdanji atlet Uroš Verhovnik.

"V zvezi bomo pomagali, da bo imel Čeh ustrezno podporo"

V strokovnem svetu AZS je pristojen za trenerje, izobraževanje, usposabljanje, nacionalne panožne šole in otroško atletiko. Ocenil je tudi dogajanje okrog Kristjana Čeha, ki je prvič v tujini nastopil brez trenerja.

"Trener in atlet sta veliko ur skupaj, živita v zelo intenzivnem odnosu. Prihaja tudi do nesporazumov. V zvezi bomo pomagali, da bo imel Čeh ustrezno podporo," je zagotovil Verhovnik. Foto: Peter Kastelic/AZS

"Kljub temu je dosegel zmago in to z zelo dobrim izidom. Zadržal je visoko raven in upamo, da bo to s tako formo odšel tudi na olimpijske igre v Tokio. Trener in atlet sta veliko ur skupaj, živita v zelo intenzivnem odnosu. Prihaja tudi do nesporazumov. Po izjavah Čeha in njegovega nekdanjega trenerja Gorazda Rajherja ta čas ni možnosti za njuno učinkovito sodelovanje. V zvezi bomo pomagali, da bo imel Čeh ustrezno podporo," je zagotovil Verhovnik.

Izjemna generacija tekačev na srednje in dolge proge

Po njegovih besedah je prav Čeh ob še nekaj mladih tekmovalcih napoved, da bo šel razvoj metov v Sloveniji naprej. Na drugi strani sta štafeti 4x400 m, ki sta ta čas na 11. in 12. mestu v Evropi in bi lahko naslednje leto nastopili na EP. "Ti štafeti sta izstopajoči, zato velja vanju več vlagati, v zvezi jima bomo zagotovili ustrezne pogoje za delo. Kot tudi za štafeti 4x100 m. Tekmovalci si to želijo, vidijo obet za dobre mednarodne nastope," je ocenil Verhovnik.

Dodal je, da je ta čas pri nas tudi izjemna generacija tekačev na srednje in dolge proge na čelu z Marušo Mišmaš Zrimšek. "Že se je izkazala tudi Klara Lukan, Vid Botolin je na ekipnem EP izboljšal 41 let star slovenski rekord do 20 let. Jan Vukovič je zelo dobro tekel na 800 m. Ti trije so na robu mladinske in mlajše članske kategorije ter zelo obetavni. Trenerja Tevž Korent in Romeo Živko ter drugi delajo odlično tudi s tekači na srednje in dolge proge," je sklenil Verhovnik in ocenil, da se bo Slovenija v naslednjih letih kljub temu verjetno borila za obstanek v prvi ligi.