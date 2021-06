Tekačico Shelby Houlihan doletela štiriletna prepoved tekmovanja

Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Shelby Houlihan, odlična ameriška tekačica v teku na 1500 in 5000 m, je prejela štiriletno prepoved nastopanja in bo tako morala izpustiti OI v Tokiu. Razlog je pozitiven vzorec na anabolni steroid, športnica pa ob tem namerno jemanje nedovoljenih poživil zanika in za to krivi burito iz svinjine, poroča francoska tiskovna agencija AFP.

Le nekaj dni pred začetkom olimpijskih atletskih kvalifikacij za Tokio je 28-letnica v sporočilu na Instagramu zapisala, da jo je Komisija za integriteto atletike (AIU) pri Svetovni atletiki januarja obvestila, da je Svetovna protidopinška agencija (Wada) v njenem vzorcu našla nandrolon.

Houlihanova, ki je na ameriškem prvenstvu 2019 zmagala tako v teku na 1500 kot 5000 m in je sodila v krog favoritinj na prihajajočih olimpijskih igrah, se zagovarja, da pred tem za to substanco sploh še ni slišala. Pozneje je izvedela, da do lažnega pozitivnega vzorca lahko pride zaradi uživanja svinjskega mesa.

Kot je zapisala, je prepričana, da se je pri njej zgodilo ravno to, saj je deset ur pred testom na ulici jedla burito. "Naredila sem vse, kar sem lahko, da bi dokazala svojo nedolžnost. Prestala sem tudi poligrafski preizkus. Moje lase je pregledal svetovno znani toksikolog," je zapisala atletinja, ki je na OI 2016 v teku na 5000 m zasedla 11. mesto.

Dodala je, da je dokazala, da te snovi ni uživala redno, vendar ji to ni pomagalo, da bi se izognila kazni, ki jo je prejela od krovnega športnega razsodišča Cas. To pomeni, da ne bo mogla nastopiti na OI v Tokiu in Parizu 2024. Ob tem tekačica napoveduje nadaljnji boj za očiščenje svojega imena: "Še naprej se bom borila, da dokažem svojo nedolžnost."