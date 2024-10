Kenijki Anyango grozi do štiriletna prepoved zaradi dopinga

Kenijska atletinja Emmaculate Anyango, ki je januarja dosegla drugi izid na svetu v teku na 10 km, je začasno suspendirana zaradi dopinga, je danes sporočila enota za atletsko integriteto (AIU). Štiriindvajsetletnica, dobitnica srebrne kolajne v teku na 3000 m na afriškem prvenstvu do 20 let, je bila pozitivna na testosteron in eritropoetin (Epo).