Južnoafričan je novi svetovni rekorder na 50 kilometrov

Med atletinjami je na 50 km slavila Etiopijka Amelework Fikadu Bosho (3:04:58), je sporočila Svetovna atletika.

WORLD RECORD ‼️



Stephen Mokoka 🇿🇦 breaks the world 50km record at the Nedbank #Runified 50km in Gqeberha, South Africa!



For his racing debut on the distance, the three-time Olympian crosses the finish line in 2:40:13 👏



*subject to ratification