Kipchoge slavil s četrtim najboljšim izidom vseh časov

Kenijski atlet Eliud Kipchoge, dvakratni olimpijski zmagovalec, je na maratonu v Tokiu slavil zmago v času dveh ur, dveh minut in 40 sekund, kar je četrti najboljši izid vseh časov.

S tem je 37-letni atlet dosegel zmago na četrtem od šestih največjih maratonov na svetu. Najboljši je bil že v Londonu, Chicagu in Berlinu, manjkata mu le še naslova v New Yorku in Bostonu.

Obenem se je v japonski prestolnici zelo približal svojemu svetovnemu rekordu 2:01,39, ki ga je dosegel leta 2018 v Berlinu, v lasti pa ima sedaj tri od štirih najboljših dosežkov na 42 km.

Cilj je tretje zaporedno olimpijsko zlato

"Vesel sem, da se postavil rekord proge. Sedaj me čaka odhod v domovino, kjer se bom pogovoril s trenerjem, managerjem in drugim v moji ekipi, kako bomo nadaljeval sezono," je pojasnil po nastopu. Njegov cilj je, da bi v Parizu leta 2024 tretjič zapored osvojil maratonsko olimpijsko zlato.

Postavil je rekord proge in četrti izid vseh časov. Foto: Guliverimage

Njegov rojak Amos Kipruto je bil edini, ki je lahko dolgo držal njegov ritem, a je tudi ob popustil po 35 kilometrih in končal na drugem mestu z osebnim rekordom 2:03,13, tretji je bil Etiopijec Tamirat Tola (2:04,14).

Kenijka Brigid Kosgei, prav tako svetovna rekorderka, je zmagala med atletinjami (2:16,02), druga in tretja sta bili Etiopijki Ashete Bekere (2:17:58) in Gotytom Gebreslase (2:18,18).