Konec je bogate kariere enega najbolj osovraženih atletov sodobnega časa

Sloviti ameriški sprinter Justin Gatlin, eden najbolj osovraženih atletov sodobnega časa , je danes prek Instagrama sporočil, da se poslavlja od atletike. Štiridesetletni veteran tega športa, čigar kariero so zaznamovale tudi dopinške afere, se tako od atletike poslavlja z olimpijskim zlatom in več svetovnimi naslovi.

Gatlin, ki je olimpijski naslov na 100 metrov osvojil v Atenah leta 2004, je novico sporočil z zapisom, ki ga je naslovil z Drago dirkališče.

"Rad sem te imel. Dalo si mi solze sreče in solze žalosti, lekcije, ki jih nikoli ne bom pozabil. Baklo sem predal naprej, ampak ljubezen ne bo nikoli zbledela. Na mestu, pripravljeni ... gremo!" je skorajda poetično zapisal Gatlin.

Brez Tokia

Njegova upokojitev sicer ni presenečenje. Poskušal se je prebiti na olimpijske igre Tokio 2020, ki so zaradi pandemije covid-19 potekale šele preteklo poletje, vendar se je poškodoval na ameriških kvalifikacijah v Eugenu.

Leta 2017 kot eden redkih ugnal Bolta

Na svetovnem prvenstvu 2005 v Helsinkih je osvojil sprinterski dvojček (100 in 200 metrov), zlato na 100 metrov je osvojil tudi leta 2017 v Londonu in takrat slavil tudi redko zmago nad jamajškim superzvezdnikom Usainom Boltom. V Londonu, kjer je pokvaril poslovilni šov jamajškega superzvezdnika, se je dodobra naposlušal žaljivki in vzklikov "buuu", veljal je za enega najbolj osovraženih atletov sodobnega časa.

Bil je tudi član ameriške štafete 4 x 100 metrov, ki je zmagala na SP 2019 v Dohi.

Dvakrat suspendiran

Vendar pa so njegovo kariero zaznamovali tudi škandali, dvakrat je bil suspendiran zaradi dopinških kršitev. Enkrat zaradi zdravila, ki ga je jemal od zgodnjega otroštva, drugič pa je imel previsoko raven testosterona, za kar je okrivil fizioterapevta, s katerim je bil v sporu. Skupno je prejel osemletni suspenz, vendar so mu ga skrajšali na štiri leta. Njegovo kariero so zaznamovali tudi škandali, dvakrat je bil suspendiran zaradi dopinških kršitev. Foto: Reuters

Čeprav ga je dopinški madež spremljal vso kariero, je Gatlin vztrajal, da je poravnal svoje obveznosti, odslužil kazen in si zasluži novo priložnost.

"Opravičujem se za vse napake, ki sem jih storil temu športu," je dejal leta 2017. "Obožujem šport ... Trdo sem delal, da sem popravil svoje napake."