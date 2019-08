Termometer prikaže, kako vroč je članek. Skupni seštevek je kombinacija števila klikov in komentarjev.

Slovenska atletska reprezentanca bo z vsemi najboljšimi atletinjami in atleti konec tedna v Varaždinu nastopila v drugi ligi na 8. ekipnem evropskem prvenstvu. Vodstvo reprezentance je napovedalo boj za zmago in napredovanje v prvo ligo, drugo po moči za superligo.

Po pričakovanjih bo največja tekmica za ta dosežek Bolgarija, ki je na Hrvaško prišla v zelo močni zasedbi, nevarna bo tudi Danska. Slovenija bo tekmovala še z Avstrijo, gostiteljico tekmovanja Hrvaško, Ciprom, Estonijo, Gruzijo, Izraelom, Latvijo, Luksemburgom in Malto.

Ena najboljših slovenskih atletskih ekip po osamosvojitvi

"Imamo realne možnost za napredovanje, konkurenca je premagljiva, a potreben bo tudi kanček sreče, čeprav bo na Hrvaškem tekmovala ena izmed najboljših slovenskih atletskih ekip po osamosvojitvi," je bil kratek vodja reprezentance Stane Rozman, ki je nastopal na teh tekmovanjih za nekdanjo Jugoslavijo.

Večji del reprezentance se je na prizorišču tekmovanja pripravljal do ponedeljka, v. d. direktorja AZS Nejc Jeraša pa je zbrani ekipi dan pred tekmovanjem povedal tudi, da je upravni odbor Atletske zveze Slovenije (AZS) na prejšnji seji sklenil, da si bo reprezentanca med seboj razdelila deset tisoč evrov v primeru zmage in preboja v prvo ligo.

"Imamo realne možnost za napredovanje, konkurenca je premagljiva, a potreben bo tudi kanček sreče," meni vodja reprezentance Stane Rozman. Foto: Peter Kastelic/AZS

Šibkejši del je moška ekipa

"Močnejši del naše ekipe je ženski, kjer nimamo velikih težav. Ženski skok s palico, višina, Maja Mihalinec na 100 in 200 metrov, Maruša Mišmaš na 3000 metrov, pa tudi Luka Janežič, Nejc Pleško v metu kladiva, pravzaprav vsi naši vrhunski atleti tudi tu najvišje kotirajo. Šibkejši del je moška ekipa, predvsem v teku na 3000 metrov z zaprekami in v skakalnih disciplinah. Vprašljiva je tudi forma našega predstavnika v suvanju krogle Blaža Zupančiča, ki bo moral v torek na operacijo poškodovanega gležnja," je oceno ekipe podal predsednik strokovnega sveta AZS Vladimir Kevo.

Tudi Mišmaševa z zdravstvenimi težavami

Poleg Zupančiča je imela zdravstvene težave Mišmaševa, po njenih besedah pa je zdaj ahilova tetiva že pripravljena za tekmovanja. "Ne bom pa tekla na 3000 metrov z zaprekami, kjer sem rekorderka, ampak na tej razdalji brez ovir. Ta teden sem že tekla brez bolečin, a bom zaradi preventivnih razlogov nastopila na tekmi brez ovir," je pojasnila Maruša Mišmaš. Razlog za zamenjavo discipline je predvsem vodna ovira, kjer bi lahko hitro prišlo do neljube obnovitve poškodbe.

Na 300 metrov z zaprekami jo bo nadomestila njena partnerica na treningih Klara Lukan, ki je pred kratkim na EP do 20 let na Švedskem osvojila zlato na 5000 metrov. "Prvič bom tekla na 3.000 metrov z zaprekami, na 2000 metrov sem že. Veselim se novega izziva, bom pa bolj samozavestma, kot sem bila pred in med tekom na 2000 metrov z zaprekami," je povedala Lukanova.

Maruša Mišmaš ima nekaj zdravstvenih težav in ne bo tekla v svoji paradni disciplini na 3.000 metrov z zaprekami. Foto: Peter Kastelic/AZS

Lovili bodo tudi norme za SP

Maja Mihalinec bo po številnih tekmah brez prave konkurence, na katerih pa se je zelo približala mednarodnima normama za svetovno prvenstvo, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom, tokrat imela eno vrhunsko tekmico. Bolgarska ekipa je prijavila Ivet Lalovo Collio, nekdanjo evropsko prvakinjo na prostem in v dvorani.

"Poleg Lalove bo zlasti na 100 metrov konkurenca zelo močna, je še nekaj hitrih deklet, ki imajo podobne izide kot jaz. Skušala bom doseči normo za SP, vendar bo na prvem mestu boj za čim več točk za reprezentanco," je poudarila Mihalinčeva, zmagovalka letošnje slovenske mednarodne lige.

"S prvim skokom bom zmagala, ker res nimam konkurence"

Poleg dobrih izidov sta boj za čim več točk napovedala tudi Luka Janežič, ki na 400 metrov nima prave konkurence, nastopil pa bo še na 200 in 4 krat 400 metrov, ter Anita Horvat, ki bo tekla na 200 in 4 krat 400 metrov.

"S prvim skokom bom zmagala, ker res nimam konkurence, potem pa bom šla v lov na normo za olimpijske igre v Tokiu. Letos sem bila temu cilju že velikokrat zelo blizu in upam, da mi bo tokrat uspelo," je napovedala slovenska rekorderka v skoku s palico Tina Šutej, zelo podoben cilj pa ima tudi Martina Ratej v metu kopja.

Luka Janežič v teku na 400 metrov nima prave konkurence. Foto: Peter Kastelic/AZS

Močnejšo konkurenco, v kateri lahko dosežeta normo za SP, bosta imela Maruša Černjul v skoku v višino in evropski prvak za mlajše člane Kristjan Čeh. Na dokaj gladko zmago pa lahko računa zmagovalec letošnje slovenske lige Nejc Pleško v metu kladiva.

Nazadnje uvrstitev v prvo ligo zgrešili za 2,5 točke

Na prejšnjem ekipnem EP v Tel Avivu v Izraelu je slovenska reprezentanca konec junija 2017 zasedla četrto mesto in le za 2,5 točke zaostala za načrtovano uvrstitvijo v prvo ligo. Lani tekmovanja ni bilo, Evropska atletska zveza (EA) pa bo spremenila število ekip za naslednje tekmovanje leta 2021.

Kar pet reprezentanc iz superlige bo letos izpadlo v prvo, saj bo čez dve leti v skupinah le po osem reprezentanc. V višjo ligo bodo tako tudi iz prve in druge ter tretje napredovale le zmagovalke. Tudi iz prve in druge lige bo v nižji izpadlo po pet zadnjeuvrščenih ekip. "Na tak razplet, da bi se borili za mesta pri dnu, da ne bi izpadli, pa res ne računam," je sklenil Kevo.

Slovenska reprezentanca za ekipno EP: Moški: - 100 m: Tilen Ovniček (Krka) - 200 m: Luka Janežič (Kladivar) - 400 m: Luka Janežič (Kladivar) - 800 m: Žan Rudolf (Mass) - 1500 m: Jan Petrač (Mass) - 3000 m: Jan Kokalj (Kladivar) - 5000 m: Jan Brešan (Kladivar) - 110 m ovire: Filip Jakob Demšar (Mass) - 400 m ovire: Peter Hribaršek (Velenje) - 3000 m zapreke: Jakob Mali (Domžale) - daljina: Žan Viher (Ptuj) - troskok: Žiga Vrščaj (Mass) - višina: Juš Smole (Domžale) - palica: Ambrož Tičar (Kronos) - krogla: Blaž Zupančič (Mass) - disk: Kristjan Čeh (Ptuj) - kladivo: Nejc Pleško (Olimpija) - kopje: Matija Kranjc (Mass) - 4 X 100 m: Tilen Ovniček (Krka), Jure Grkman (Kamnik), Matevž Šuštaršič (Krka), Gregor Grahovec (Mass), - 4 X 400 m: Luka Janežič (Kladivar), Jure Grkman (Kamnik), Lovro Mesec Košir (Mass), Rok Ferlan (Triglav Kranj), - rezerve Blaž Brulc (Krka), Rok Kocina (Gorica), Dino Šubašić (Velenje) Ženske: - 100 m: Maja Mihalinec (Mass) - 200 m: Maja Mihalinec (Mass) - 400 m: Anita Horvat (Mass) - 800 m: Jerneja Smonkar (Velenje) - 1500 m: Klara Lukan (Mass) - 3000 m: Maruša Mišmaš (Mass) - 5000 m: Neja Kršinar (Papež) - 100 m ovire: Joni Tomičič Prezelj (Olimpija) - 400 m ovire: Agata Zupin (Velenje) - 3000 m ovire: Klara Lukan (Mass) - daljina: Neja Filipič (Mass) - troskok: Neja Filipič (Mass) - višina: Maruša Černjul (Kladivar) - palica: Tina Šutej (Mass) - krogla: Veronika Domjan (Ptuj) - disk: Veronika Domjan (Kronos) - kladivo: Barbara Špiler (Brežice)) - kopje: Martina Ratej (Kladivar) - 4 X 100 m: Maja Mihalinec (Mass), Joni Tomičič Prezelj (Olimpija), Alja Sitar (Mass), Zala Istenič (Mass) - 4 X 400 m: Anita Horvat (Velenje), Agata Zupin (Velenje), Jerneja Smonkar (Velenje), Aneja Simončič (Mass); - rezerve: Saša Babšek (Slovenska Bistrica), Tija Ocvirk (Kladivar).

