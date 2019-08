Maja Mihalinec in Nejc Pleško zmagovalca atletske lige AZS

Maja Mihalinec (100 in 200 m) je zbrala 32 točk, le točko je zaostala Tina Šutej (Kladivar, palica, 31), tretja je bila Anita Horvat (Velenje, 100 in 400 m, 29), sledili sta Joni Tomičić Prezelj (Olimpija, 100 in 100 m ovire, 28) in Neja Filipič (Mass, daljina, troskok, 25).

Med atleti je Nejc Pleško v metu kladiva zbral 29 točk, drugi je bil metalec diska Kristjan Čeh (Ptuj, 25), tretji Peter Hribaršek (Velenje, 110 m ovire in 400 m ovire, 23), četrti Jure Grkman (Kamnik, 100 in 200 m, 20) ter peti Jan Vukovič (Kladivar, 800 m, 19).

Prva peterica v moški in ženski konkurenci je prejela denarne nagrade, po 2.500 za prvo mesto, za naslednja pa 1.500, 1.000, 750 in 500 evrov.

Maja Mihalinec: Zaradi mitingov je več tekmovala v Sloveniji

"Mitingi MAL so bili dodatna motivacija, da sem več tekmovala doma. Sicer pa se na vsaki tekmi potrudim, da dosežem svoj maksimum. Nisem se osredotočila na končno zmago, tudi v Celju sem na državnem prvenstvu na zadnji tekmi skušala doseči normo za svetovno prvenstvo. S Tino Šutej sem se do konca borila za zmago, na srečo je pri meni za skupni seštevek štel tudi izid, ki sem ga dosegla na 100 metrov z nekoliko premočnim vetrom, ki sicer ne bi štel za državni rekord, le za uvrstitev," je povedala Mihalinčeva.

"Zaradi denarne nagrade bom lažje zvozil sezono," priznava metalec kladiva Nejc Pleško. Foto: Peter Kastelic

Nejc Pleško: Zaradi denarne nagrade bom lažje zvozil sezono

"Meni v prid je šlo dejstvo, da Luka Janežič ni zbral dovolj tekem za konkurenco v skupnem seštevku lige. Sam pa sem nastopil le na štirih mitingih in si nisem smel privoščiti nobene napake. Uspelo mi je tako sestaviti dober niz izidov na vseh štirih nastopih. Tekmovanje je bilo lepa spodbuda, tudi denarna, saj bom zdaj lažje 'zvozil' sezono, pozna se tudi, da je bilo zaradi lige več pojavljanja v medijih," je dejal Pleško.

"Eden od namenov mitingov je bil, da se našim atletom omogoči čim boljše nastope doma. V tujini je vse težje priti na mitinge s primerljivo konkurenco," je dodal predsednik strokovnega sveta AZS Vladimir Kevo, preden je razglasil najboljše.

Niz tovrstnih tekmovanj je pred tem prvič potekal med letoma 2007 in 2012. Zadnji dve leti sta bila najboljša Rože Prezelj (višina) in Martina Ratej (kopje).

"V MAL so bili letos poleg državnega prvenstva konec prejšnjega tedna v Celju vključeni še mitingi 25. maja v Slovenski Bistrici, 5. junija v Ljubljani, 12. junija v Mariboru, 15. in 16. junija atletski pokal Slovenije v Celju, 24. julija pa mednarodna tekma v Novem mestu," je povedal Nejc Jeraša, ki bo čez mesec dni uradno postal direktor AZS.

Skupni nagradni sklad tekmovanja je bil 35 tisoč evrov, za denarne nagrade na posameznih tekmovanjih so se lahko potegovali vsi tekmovalci, za skupni nagradni sklad pa le domači. Vsakdo je moral nastopiti na najmanj štirih od šestih mitingov MAL.

Pri končni razvrstitvi se je upošteval seštevek točk štirih najboljših rezultatov v katerikoli disciplini s štirih različnih mitingov. Prvo mesto je štelo štiri točke, drugo dve, tretje pa eno točko. Upoštevali so le tiste rezultate, ki so presegli 950 točk po tablicah Mednarodne atletske zveze (IAAF). Dodatne točke bi prinesli državni rekordi (4) ter dosežki, preračunani po tablicah IAAF.