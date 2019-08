Slovenska atletska reprezentanca trka na vrata evropske elite

Slovenska atletska reprezentanca bo z vsemi najboljšimi atletinjami in atleti konec tedna, 10. in 11. avgusta, nastopila v drugi ligi na 8. ekipnem evropskem prvenstvu. V Varaždinu si bo Slovenija v soboto in nedeljo poskušala izboriti uvrstitev v prvo ligo, višja od te je superliga, ki bo med 9. in 11. avgustom potekala v Bydgoszczu na Poljskem.

Naslov bo branila Nemčija, ki je pred dvema letoma v Lillu osvojila prvo mesto pred tokratno gostiteljico superlige Poljsko in Francijo. Prva liga bo potekala v mestu Sandnes na Norveškem, kjer se bo po dolgem premoru pojavila ruska reprezentanca, tretja liga pa se bo merila v Skopju.

Cilj je preboj v prvo ligo ekipnega EP

Vladimir Kevo je predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS). Foto: Urban Urbanc/Sportida Evropska atletska zveza (EA) bo spremenila število ekip za naslednje tekmovanje leta 2021. Kar pet reprezentanc iz superlige bo letos izpadlo v prvo, saj bo čez dve leti v skupinah le po osem reprezentanc. V višjo ligo bodo tako tudi iz prve in druge ter tretje napredovale le zmagovalke. Tudi iz prve in druge lige bo v nižji izpadlo po pet zadnjeuvrščenih ekip. Slovenija bo v Varaždinu tekmovala z Avstrijo, Bolgarijo, gostiteljico tekmovanja Hrvaško, Ciprom, Dansko, Estonijo, Gruzijo, Izraelom, Latvijo, Luksemburgom in Malto.

Vladimir Kevo, predsednik strokovnega sveta Atletske zveze Slovenije (AZS), ki je med drugimi treniral tudi edinega atletskega zlatega olimpijca Primoža Kozmusa, je že pred odhodom večjega števila reprezentantov na priprave v Varaždin napovedal, da je cilj ekipe preboj v prvo ligo ekipnega EP.

Tako Kozmus kot številni drugi atleti in atletinje iz te izjemno uspešne generacije so sedaj v vlogi trenerjev, tudi sedaj najuspešnejših tekmovalcev, slovenska rekorderka Marija Šestak pa je za pomoč strokovnemu delu zaposlena na AZS.

Vprašljivo zdravstveno stanje Mišmaševe

Maruša Mišmaš je obnovila poškodbo ahilove tetive. Foto: Peter Kastelic/AZS V tokratni reprezentanci je močnejši del ženska ekipa, ki ima izvrstne posameznice tako rekoč na vseh položajih, od sprintov, srednjih prog, metov in skokov, ter tudi nima velikih lukenj. Edino resno vprašanje je zdravstveno stanje Maruše Mišmaš, ki si je nedavno obnovila poškodbo ahilove tetive. Ta jo je pred nekaj leti za nekaj sezon oddaljila od evropskega vrha, v letošnji pa se je približala že tudi svetovnemu. Težave s poškodbami je imela v sezoni tudi Agata Zupin, rekorderka na 400 m ovire.

Maja Mihalinec v sprintih, Anita Horvat na 400 m in Tina Šutej v skoku s palico so poleg Mišmaševe letos v zelo dobri formi in dosegajo dobre izide. Martina Ratej v metu kopja in Maruša Černjul v skoku v višino sta v zadnjem obdobju dvignili raven izidov.

Neja Filipič je letos zelo dobra tako v skoku v daljino kot v troskoku, Barbara Špiler prihaja do vse boljših daljav v metu kladiva, Mišmaševi pa se je na daljših razdaljah priključila njena partnerica na treningih Klara Lukan, ki je poleti na EP do 20 let na Švedskem zmagala na 5000 m s časom 16:03,62 ter popravila svoj slovenski rekord za starejše mladinke.

Janežič in Mihalinčeva trikrat

Kristjan Čeh je evropski prvak za mlajše člane. Foto: Peter Kastelic/AZS Luka Janežič je nesporno najboljši slovenski atlet zadnjega obdobja in edini stalni udeleženec diamantne lige, kjer je v samem vrhu teka na 400 m. Tako kot Mihalinčevo ga čakajo trije nastopi, posamično bo tekel na 200 in 400 m ter v daljši štafeti. Moška vrsta ima dobro pokrite srednje in dolge proge z Žanom Rudolfom, Janom Petračem in Janom Kokaljem, še kakšen korak bolje v metih na čelu z evropskim prvakom za mlajše člane Kristjanom Čehom.

Največ težav je pričakovati v skakalnih disciplinah. Tako je bilo za naslov letošnjega slovenskega prvaka v skoku v višino dovolj že 1,85 metra, na stadionu celjskega Kladivarja pa je Maruša Černjul zmagala z 1,92 m in je le za dva centimetra zgrešila normo za SP, ki bo v Dohi med 27. septembrom in 6. oktobrom.

Prav lov za visokimi merili za neposredno uvrstitev na največje tekmovanje leta v kraljici športov bo cilj kar nekaj slovenskih atletov, saj so si pot v katarsko prestopnico doslej zagotovile le Mišmaševa, Šutejeva in Ratejeva.